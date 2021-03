– Skal du jobbe for oss må du ha bein i nesa og være tøff. Du trenger ikke en lang og velskrevet CV, men du må ha god arbeidsmoral, sier Kenneth Ole Aarberg.

Derfor bestemte Aarberg seg for å tenkte litt utenfor boksen når han skulle lyse ut ny stilling.

I annonsen skriver Aarberg at han vil han en kar som «tygg kjetting tel frokost», og «som ikkje bare har ADHD, men heile resten av alfabetet». Jobbtakeren må også være så sterk at «han hadde slått i hjel han Mike Tyson på ett slag».

– Jeg har faktisk tenkt på jobbannonsen en stund, og skrevet en linje nå og da. Også fikk jeg hjelp fra en kompis for å smøre litt ekstra på med kraftuttrykk, forteller Aarberg.

I innlegget spiller Aarberg en del på humor, men det har også en klar hensikt.

– Hvis du tør å svare på en slik annonse så har du litt bein i nesa, og det er en sånn kar vi trenger. Samtidig får man også silt ut en del folk som ikke egner seg til en slik jobb, sier han.

Her er hele jobbannonsen Ekspandér faktaboks "Tenke på at eg treng en go mann på nybåten, lov å dele inlegget. Arbeidsvegring? Ikkje les videre! Er du en kar som tygg kjetting tel frokost, og et par 60tonns sjakkla tel lunch. En som ikkje bære har ADHD men heile resten av alfabetet pluss moms & frakt. En som e så sterk at at han hadde slått ihjel han Mike Tyson på ett slag. En som e så kåt på overtid, at han gjerne ror med ei spissa naken over lopphavet i en go kuling og snukov før å komme seg på jobb? Ja så treng eg deg som matros, ta kontakt vesst fu føle deg kvalifisert! PM eller koa@fda.no"

– Jobber som bjørner for oss

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS har hatt flere erfarne folk med god kompetanse som, tidlig har oppdaget at arbeidet er for krevende. De som jobber på båtene har 12-timers skift, og må ut uansett vær og vind.

– Det er et svintungt arbeid, men du kan tjene godt, sier Aarberg.

Tidligere har de også rekruttert inn folk som har en del hull i CV-en, og har hatt litt problemer i livet.

– Det er lett å falle mellom to stoler. Men vi har gitt folk som har hatt en del utfordring en sjanse. Flere av dem har bevist – både for seg selv og andre – at de får det til, og i dag jobber dem som bjørner for oss, sier Aarberg.

Jobben på båtene til Finnsnes Dykk & Anleggservice er tøff, og egner seg kanskje ikke for alle. Her er Nils Martin Sandelin (t.v.) og Magnus Berg i full sving. Foto: PRIVAT

God respons

Aarberg la ut jobbannonsen på Facebook onsdag kveld, men innlegget er allerede blitt delt nesten 100 ganger. I kommentarfeltet er det mange som setter pris på det humoristiske ved innlegget, men Aarberg har også fått seriøs interesse på stillingen.

– Jeg har allerede fått ti personer som har lyst på jobben. Så jeg er kjempefornøyd, sier Aarberg.

Responsen har vært såpass bra at de ikke blir å lyse ut stillingen på den tradisjonelle måten. Aarberg tror at han blir å finne den rette personen i god tid før juni, når stillingen skal tiltres.

– Det er enda lenge igjen, så det lover bra. Nå får jeg håndplukket akkurat den mannen jeg har lyst på, slutter Aarberg.

I juni får Finnsnes Dykk & Anleggservice to nye båter av dette slaget, og trenger derfor nye matroser. Foto: PRIVAT

– Helt perfekt

Den ukonvensjonelle jobbannonsen får skryt hos Nav, som mener Aarberg når frem til en gruppe som en utfordrende å få inn på arbeidsmarkedet.

– Den var rett og slett råbra; kort, konsis og veldig humoristisk. Jeg likte den veldig godt, og tror jeg han blir å få tak i nøyaktig den arbeidskraften han er på utkikk etter, sier Nav-leder for Senja og Sørreisa, Ingvild Haugli Endresen.

Nav-lederen mener det finnes mye god, uutnyttet arbeidskraft på markedet, men at den kan være vanskelig å oppdage. Derfor er hun veldig begeistret for Aarbergs initiativ.

– Det finner mange flotte arbeidsfolk der ute som ikke når frem fordi de ikke er flinke nok til å selge seg selv inn. Aarberg går rett på sak, og når akkurat den målgruppen. Det synes jeg er helt perfekt, slutter Endresen.