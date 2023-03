– Vi fikk sjokk. Jeg fikk ordentlig hakeslep, sier styreleder Therese Simonsen Rye i Dyrebeskyttelsen i Tromsø.

Hun forteller at de tidligere har opplevd at katter er kommet til rette etter inntil to år. Aldri har de opplevd at de har vært borte i åtte år. Før nå.

– Dette er veldig spesielt, sier Simonsen Rye.

Regnet Narcissa som tapt

Det var iTromsø som først omtalte saken. Katten Narcissa kom inn til Dyrebeskyttelsen i 2015. Simonsen Rye anslår at katten da var rundt ett år gammel. Etter noen uker fikk hun sin første fosterfamilie på Skittenelv i Tromsø kommune, men etter en tur til veterinæren pilte Narcissa ut i skogen og ble borte.

Therese Simonsen Rye håper å høre fra noen som kan ha hatt noe med Narcissa å gjøre gjennom de åtte årene hun var borte. Foto: Privat foto

I flere uker lette de etter henne og annonserte i sosiale medier. Etter to år hadde de konkludert med at Narcissa mest sannsynlig var død.

– Men hun var ID-merket. Vi visste at hvis noen fant henne, så var hun merket. Men vi hadde likevel ikke trodd at hun kom tilbake. Vi regnet henne som tapt, og at vi aldri ble å finne henne, sier Simonsen Rye.

Hun forteller om hvordan Narcissa kom til rette. I Tønsvika, drøyt ei mil unna Skittenelv.

– Der hadde noen mista katta si, og lånt seg ei kattefelle. Et bur. Så gikk det ei katt i buret, som ikke var deres katt men Narcissa.

I god form

Nettopp fordi katten er ID-merket er Dyrebeskyttelsen hundre prosent sikker på at det er Narcissa.

Simonsen Rye forteller at Narcissa etter alle disse årene stort sett er tam og tillitsfull overfor folk. I tillegg er hun i god form.

– Jeg hadde regnet med at hun måtte ha tannstell og at hun var stygg i pelsen, men hun er i overraskende god forfatning til å ha vært borte så lenge.

– Noen sin pus

Men hvor har hun egentlig vært? Det er foreløpig umulig å si, men Simonsen Rye har en teori.

– Jeg er ganske sikker på at det er noen som har tatt seg av henne. Jeg tror Narcissa har vært noen sin katt i alle disse årene, men vi vet ikke hvem.

Juridisk sett er Narcissa Dyrebeskyttelsen sin katt.

– Men det er sikkert noen i Tønsvika som tenker at hun er deres pus. Vi vil jo gjerne at de skal ta kontakt med oss, så finner vi nok ei løsning. Nå blir hun jo rikskjendis så da håper jeg de får med seg at hun er funnet, sier Simonsen Rye.