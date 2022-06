Hans-Jacob Bønå og hans familie i Vadsø rammes hardt av konflikten mellom NHO og flyteknikerne.

Bønå har en kreftsyk datter som ligger på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Nå er han urolig for at de over 200 flygingene som er innstilt, skal få konsekvenser for syke pasienter i Nord-Norge.

NRK meldte søndag at kreftmedisin til Nord-Norge kan rammes av arbeidskonflikten. Det bekymrer Hans-Jacob Bønå og hans familie.

– Vi er bekymret for at medisin ikke kommer fram. Nå ligger det mange alvorlig syke mennesker på sykehus som trenger den medisinen.

– Pasientene må gå foran ethvert lønnskrav som måtte komme. Medisiner må fram. Det er livsnødvendig, sier Bønå.

Andrea Bønå (20) kjemper mot kreften. Familien er bekymret for at livsmedisin ikke kommer fram. Foto: privat

Widerøe er Finnmarks « tog »

Det var natt til søndag at konflikten mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon (NFO) ble trappa opp med lockout, og 450 flyteknikerne får ikke gå på jobb.

Widerøe er hardt ramma av flyteknikerkonflikten og innstiller over 160 avganger mandag.

Kortbanenettet er flyruter mellom, eller til og fra distriktene i Norge. Distansen Vadsø-Tromsø er 80 mil. For familien Bønå er derfor Widerøe reisemåten for å få besøkt sin kreftsyke datter på UNN i Tromsø.

– Det er en påkjenning å være så langt unna datteren vår nå, og når flyet som er Finnmarks «tog» ikke går, blir avstanden enda lengre, sier Bønå.

Torsdag har familien bestilt flybilletter for å besøke datteren, nå er de usikre om de kommer seg av gårde.

– Dette er en vanskelig situasjon for oss. Nå er vi spente på hva som skjer. Men det ser mørkt ut foreløpig.

Medisinsk ansvarlig Harald Sunde sier den største utfordringen for Finnmarkssykehuset nå, er de innstilte flyene til Widerøe. Foto: NRK

Finnmarkssykehusene øker beredskapen

Alle de innstilte Widerøeflyene skaper nå så store problemer for Finnmarkssykehuset at de har innført grønn beredskap.

– Det betyr økt årvåkenhet og at vi følger situasjonen fortløpende, sier medisinsk ansvarlig ved Finnmarkssykehuset, Harald Sunde.

Sunde sier det er innstilte fly som skaper de største utfordringene.

– Vi sliter med å få ansatte utenfra inn på sykehusene i Kirkenes og Hammerfest. Det gjør at vi må avbestille timer og utsette dem. Dette her er veldig trasig. Flere av disse pasientene har allerede fått timene sine utsatt som følge av koronapandemien.

Harald Sunde er også urolig for de pasientene som har bestilt flyreise for å komme til behandling på sykehusene i Finnmark eller UNN i Tromsø.

– Dette dreier seg om kreftbehandling, og andre ting. Internt i Finnmark kan vi flytte transporten over på bil, men for de pasientene som skal reise til UNN blir det for langt.

– Vi skal også ha en del pasienter akutt fra Finnmark til Tromsø. Det er snakk om alvorlig syke nyfødte, hjerteinfarkt- og hjerneslagpasienter. Da vil nok de to helikoptrene vi har, få utfordringer med å dekke opp for dette, sier medisinsk ansvarlig Harald Sunde.

Hans-Jacob Bønå mener myndighetene nå må stoppe konflikten, så Widerøeflyene kan gå som normalt. Foto: De Havilland Canada

Mener myndighetene må gripe inn

Hans-Jacob Bønå i Vadsø sier usikkerheten med innstilte flyavganger er vanskelig å leve med.

– Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Så nå venter vi på en tilbakemelding fra Widerøe. Hvis flyet ikke går er alternativet nok en gang å sette seg i bilen å kjøre til Tromsø for å besøke datteren våres.

– Hva mener du myndighetene skal gjøre?

– Jeg føler at myndighetene nå må gripe inn. Man merker ikke dette i Oslo, og ser ikke utfordringene vi står i. Og da gjør man ikke noe med det heller.

– Vi som bor langt unna får føle det på kroppen. Jeg synes det er helt urimelig. Jeg savner myndighetene. Hvor blir det av dem?

Det er Helsetilsynet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet som vurderer og vedtar tvungen lønnsnemnd om det er fare for liv og helse.

Departementet opplyste til NRK i går at statsråden følger med på konflikten.