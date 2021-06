Kan hete «Bitch please», men ikke «Fette Reint». Nå skal regjeringa avgjøre saken

Tidligere i år ba Brønnøysundregistrene bedriften finne seg et annet navn.

Det nordnorske navnet «Fette Reint» er upassende og diskriminerende fordi «fette» er slang for det kvinnelige kjønnsorgan.

Det er ikke selskapet enig i, og dermed klaget de på avgjørelsen. Nå er klagen behandlet og Brønnøysundregistrene har landet på samme konklusjon: navnet er støtende og må endres.

I den forbindelse kommer gründer Andreas Eriksen med noen reiseråd til Språkrådet og Brønnøysundregistrene i en video på Facebook:

«Det er noen steder de bør unngå neste ferietur: Café Pikk i Tallinn, hotell Kuk i Tyrkia og for Guds skyld bør de unngå Amfisenteret på Finnsnes. Der finnes både kaféen Kaffetøsa og garnbutikken Hæspetreet.»

Foto: Linda Pedersen / NRK

Har blitt politikk

Men Brønnøysundregistrene sin konklusjon om at ordet «fette» er diskriminerende, betyr ikke spikeren i kista for Fette Reint. Nå er saken sendt til Nærings- og fiskeridepartementet for endelig avgjørelse.

Øyvind Vågan i Brønnøysundregisterene sier de ikke vil kommentere saken før den er behandlet i departementet. Han viser til tidligere uttalelser han har gitt til NRK i saken.

– Terskelen for å nekte et foretaksnavn er ganske høy og det er sjeldent vi gjør det, sa Vågan til NRK i februar.

Dette sier ordboka om ordet fitte. Foto: Petter Strøm

Eriksen håper Næringsdepartementet tenker litt annerledes enn Brønnøysundregistrene.

– Det blir spennende å se hva som skjer og vi håper de kan snu litt på flisa. Det er jo litt humor i det, men samtidig blir man jo oppgitt av at det er en så lang prosess.

Har vært en debatt i flere år

«Fette»-debatten startet allerede i 2019. Finnmarkingen Bilal Saab hadde nettopp fremført sin versjon av låten «Nordaførr» på Stjernekamp.

– Æ må bare si det på nordnorsk, det var fette najs, sa Saab på TV i beste sendetid.

I etterkant kom språkdebatten: Er det innafor å si at noe er «fette najs»?

Ja, mente Bilal selv. Det gjorde også rapperen Jørgen Nordeng, også kjent som Joddski, som allerede i 2010 ga ut låten «Fette najs».

«Nja», mente Språkrådet. Som holder på den forklaringen også i 2021.

Men hvor mye tid og ressurser skal egentlig staten bruke på ordet «fette»? lurer Eriksen på.

– Det virker unødvendig å bruke så mye tid og ressurser på dette, så får vi se hvor lang tid det tar med næringsdepartementet, sier Eriksen.

Han mener Brønnøysundregistrene taler med to tunger.

– De har godkjent navn som «Bitch please». Det er rett og slett fette lite logisk, mener Eriksen.

– Virker som de vil skåne Norge mot nordlendinger

På spørsmål om hvorfor et selskap kan hete «Bitch please» og ikke «Fette reint» sier Øyvind Vågan i Brønnøysundregistrene at han ikke kommenterer navnet til enkeltbedrifter.

– Jeg tolker det litt som at Brønnøysundregistrene vil skåne resten av Norge fra nordlendingers vulgaritet, sier Eriksen.

Selv mener han nordlendinger ikke er noe grovere i språket enn østlendinger.

– Hvordan skal du feire det dersom Næringsdepartementet snur og godkjenner navnet «Fette reint»?

– Da blir det feira med en Mack-øl og ett måseegg.