– Det vi gjør, er å sikre at flyktningene får et godt boforhold. At de får gode husleiekontrakter og blir bosatt i et godt og trygt boligområde og boligmiljø. Vi tenker ikke at denne saken vil gi oss noen nye rutiner, sier Kirsti Moslett Thunberg.

Hun leder krisestaben for flyktningmottak i Tromsø kommune.

Leder for krisestaben for flyktningmottak i Tromsø, Kirsti Moslett Thunberg Foto: Torbjørn Krane / NRK

Saken hun viser til er hendelsen sist torsdag, da en mann i 20-årene skal ha begått et overgrep mot en 17 år gammel ukrainsk jente som nylig var ankommet Tromsø.

Mannen er nå siktet for voldtekt og er varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare. Senere denne måneden skal han møte i retten, tiltalt for en rekke seksuallovbrudd mot mindreårige barn.

Etter at siktelsen ble kjent, har det ukrainske miljøet i Tromsø reagert sterkt. De stiller spørsmål ved sikkerheten til mindreårige flyktninger.

– De er dessverre et ettertraktet mål

Tirsdag kommenterte justisministeren saken for første gang, da hun var på besøk i Kirkenes. Hun sier saken som nå etterforskes i Tromsø, er en påminnelse om at det de fryktet kunne skje med ukrainske flyktninger i Norge, ser ut til å ha skjedd.

– Når det kommer tusenvis av sårbare kvinner og barn til Norge, så vet vi at de dessverre er et ettertraktet mål for personer som vil utnytte dem seksuelt, eller på andre måter. Det har regjeringen vært opptatt av helt fra starten.

Denne erkjennelsen gjorde at politiet fikk sterke anmodninger fra regjeringen. Det samme gjorde kommunene.

– Faren for utnytting er grunnen til at vi ga PST, politiet og Kripos beskjed med én gang om at vi må følge med på denne utfordringen. Også kommunene, som har flyktningene boende hos seg, skal få informasjon og jobbe mot utnytting av de sårbare flyktningene, sier hun og legger til:

– Dette er en alvorlig situasjon, og vi må ikke være naive.

Verken mulig eller ønskelig med vakthold

På mottakssenteret i Kvinesdal i Agder har flere ukrainske kvinner blitt oppsøkt av personer som ville ha dem med seg.

I Tromsø mener den kommunale flyktningtjenesten at det den kan gjøre for sikkerheten til flyktningene, i første rekke er å påse at de får et trygt sted å bo.

Heller ikke Troms politidistrikt endrer sine rutiner, til tross for hendelsen i forrige uke.

Mens de venter på å bli registrert, er det politiet som har ansvar for ukrainerne. De som ikke bor privat, er innlosjert på et av byens hoteller.

Med hundrevis av ukrainske flyktninger på plass i byen allerede, er vakthold verken mulig eller ønskelig, ifølge politiet.

Lars A. Moen-Mikalsen er fungerende seksjonsleder for grense- og utlendingsseksjonen i Troms politidistrikt. Foto: TORBJØRN KRANE / NRK

– Ikke bevoktet

Og uansett om politiet skulle holde vakt, kan de ikke innskrenke bevegelsesfriheten til asylsøkerne, sier fungerende seksjonsleder Lars A. Moen-Mikalsen i grense- og utlendingsseksjonen i Troms politidistrikt.

– De kan fortsatt gå ut av hotellet eller inn og ut fra de private adressene slik de selv ønsker. Det er ikke sånn at de på noen måte er under arrest eller politiets bevoktning.

Men de som kommer til politiet for registrering, blir advart mot kriminalitet, sier Moen-Mikalsen.

– Når asylsøkerne er i kontakt med politiet, prøver vi å gjøre dem oppmerksomme på ulike farer i samfunnet.