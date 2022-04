Jussekspert vil ha bedre begrunnelse for lavere straff til samer

Indre og Østre Finnmark tingrett viste til folkerettens bestemmelser om urfolk da de to reineierne i mars ble dømt for henholdsvis promillekjøring og fartsoverskridelser.

Promillekjøreren mistet førerkortet i bare halvparten av den tiden som er vanlig, og retten gikk under den fastsatte minstetiden.

Mannen som kjørte for fort, slapp med minstetid. Han får tilbake førerkortet tre måneder før det som ville vært normalt.

Begrunnelsen var at de to ville få store problemer med å ta vare på reinflokken uten å kunne kjøre snøskuter og ATV på fjellet. Reindrift er en kulturbærende næring som er særlig beskyttet, og dermed ble sameretten aktuell.

Politidistriktene i Finnmark og Troms bekrefter overfor NRK at begge sakene er anket til lagmannsretten.

Første tilfelle

Det er første gang folkerettens konvensjoner om urfolk brukes i en straffesak i Norge. Ingen av juristene NRK har vært i kontakt med kjenner lignende eksempler.

Førsteamanuensis Ánde Somby forsker på urfolksrett ved UiT Norges arktiske universitet. Han mener avgjørelsen ikke burde være kontroversiell i det hele tatt, og at sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors har gjort et viktig nybrottsarbeid.

– Det er på tide at urfolksretten blir gitt betydning i strafferetten, sier Somby til NRK.

Også jussprofessor Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo og advokat Marius Dietrichson, som leder forsvarergruppen i Advokatforeningen, er klare på at urfolksretten også gjelder for straffesaker.

Sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors får ris og ros for nyskapende dom. Foto: Elvi Norvang-Herstrøm / NRK

Bør begrunnes

Professor Ulfstein, som er en av Norges ledende eksperter på folkerett, er likevel noe mer kritisk til selve dommene enn Somby.

Ulfstein mener det er en utfordring å forklare folk hvorfor noen skal ha lavere straff enn andre for samme lovbrudd.

– Det er viktig å anerkjenne at folk kan reagere med mindre de får en god begrunnelse for at resultatet er riktig og fornuftig, sier professoren.

Ulfstein understreker at dommene tar utgangspunkt i samisk reindrift, ikke samer generelt.

– Men likevel oppstår utfordringer: Hva er det som er spesielt med reindriften sammenlignet med en lastebilsjåfør eller en annen selvstendig næringsdrivende som også trenger bilen i sin virksomhet? For å påberope seg disse konvensjonene, må man vise at det er noe spesielt med reindriften som gjør at den bør forskjellsbehandles, sier Ulfstein.

Han mener dommen burde vært fyldigere begrunnet. Det gjelder både den konkrete situasjonen til de to dømte og prinsippene som er brukt.

Professor Geir Ulfstein håper lagmannsretten avklarer hvordan urfolksrettigheter skal brukes i straffesaker.

Forskjellsbehandling?

Politiets påtaleleder Morte Daae sa til NRK at de to dommene la opp til forskjellsbehandling på etnisk grunnlag.

Men selv om «alle er like for loven», kan det være riktig å forskjellsbehandle folk ut fra situasjonen deres, sier Ulfstein og Somby.

– Forskjellsbehandlingen skal for det første være saklig. Dessuten anvender man et forholdsmessighetsprinsipp om at man ikke skal forskjellsbehandle i større grad enn det som er nødvendig, sier Ulfstein.

Spørsmålet er om det også kan være riktig å straffe samer strengere ut fra samiske rettsoppfatninger.

Ja, mener Ánde Somby.

– Selvsagt kan det tenkes at hvis du overtrer en bestemmelse som anses som en strengere forgåelse i et urfolkssamfunn, vil det (strengere straff) også måtte følge av det prinsippet.

Ulfstein er mer tvilende.

– Disse bestemmelsen er gitt for å beskytte kulturen. Hvordan man skal kunne straffe strengere for å beskytte kulturen, det har jeg litt vanskelig for å kunne se.

I bruk etter 50 år

Dommene fra Finnmark bruker to viktige konvensjoner i folkeretten: FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27, og ILO-konvensjonen om urfolk og stammefolk.

Norge sluttet seg til den første høsten 1972. Det tok altså nesten 50 år før den ble aktivt brukt i en straffesak.

– Det er gjerne slik med menneskerettigheter og folkerettsbestemmelser: Først må folk bli klar over dem. Så må de gå seg litt til i rettssystemet. De får stadig videre anvendelse når folk og advokater ser at de kan vinne fram ved å påberope seg slike bestemmelser, sier Ulfstein.

– Hva innholdet i bestemmelsene er, har endret seg ganske mye over tid.

Ulfstein viser til at dette har skjedd med flere menneskerettigheter. For eksempel har flyktninger som er truet av utkastelse, påberopt seg retten til privatliv og familieliv når barna er blitt sterkt knyttet til Norge.

Førsteamanuensis Ánde Somby mener dommene fra Finnmark er helt ukontroversielle, men ser likevel fram til en ankesak. Foto: Anders Leines / NRK

Håper på lagmannsretten

Lagmannsretten i Norge har blitt mer restriktive med hvilke saker de tar til behandling. I saker som gjelder mindre overtredelser, er terskelen høy.

De to dommene fra Finnmark er så viktige at de bør gjennom en ny runde, mener både Ulfstein og Somby.

– Til vern om samiske rettigheter er det viktig at dommene blir godt begrunnet, slik at de er forståelige og akseptable også utenfor samiske miljøer, sier Geir Ulfstein.

– Det er viktige prinsipper vi snakker om. Dess høyere nivå de prinsippene blir stadfestet, dess bedre vil det være, sier Ánde Somby.