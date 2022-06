– Min første tanke var «hvordan er dette mulig», sier Ragnhild Bø Raugland.

Senioradvokaten i Juristforbundet er rystet over saken med «Flekkefjord-legen» Jerlan Omarchanov.

Gjennom en årrekke har han utført ortopediske inngrep på norske pasienter uten å være ortoped. Den kasakhstanske legen var autorisert som lege i Norge, men manglet den seks år lange spesialistutdanningen som ortoped.

– Det gikk kaldt nedover ryggen på meg da jeg hørte om saken. Og det at sykehuset visste at han manglet spesialistutdanningen, gjør jo saken enda mer alvorlig, sier Raugland.

Senioradvokat i Juristforbundet, Ragnhild Bø Raugland, mener arbeidsgivere i helsesektoren har et særlig ansvar for å gjøre en grundig bakgrunnssjekk ved ansettelser. Foto: Juristforbundet

– Vet ikke hva som har skjedd

Omarchanov var ansatt som vikar ved Hammerfest sykehus i fem uker i 2016 og 2017.

Her jobbet han som overlege på ortopedisk avdeling, der han utførte avanserte inngrep, som transplantasjoner og innsetting av proteser.

I Hammerfest skal det ikke være funnet bevis for at legen har gjort noen feiloperasjoner, ifølge sykehuset.

NRK har bedt sykehuset om innsyn i ansettelsespapirene til legen.

I kontrakten står det at Omarchanov ansettes som overlege ved ortopedisk avdeling. Det foreligger imidlertid ikke dokumentasjon på at han er ortoped.

I hans CV står det at han har jobbet som kirurg i mange år.

Det står ingenting om at han har spesialistutdannelse som ortoped.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg kan spekulere i at man trengte noen på kort varsel. Og så stolte man kanskje på at siden han jobbet i Flekkefjord, så hadde han papirene i orden, sier Kenneth Grav, personalsjef ved Hammerfest sykehus.

Personalleder Kenneth Grav ved Finnmarkssykehuset har ingen god forklaring på hva som skjedde under ansettelsen av den omstridte legen. Foto: Allan Klo / NRK

– NRK har funnet ut at ledelsen for Sørlandet sykehus visste at han ikke var ortoped, men likevel lot han jobbe som dette. Visste Hammerfest sykehus at han ikke var ortoped?

– Som sagt tidligere, så har vi lite dokumentasjon i saken, foruten arbeidsavtalen. Så dette har vi ikke kjennskap til, sier Grav.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med legen som ansatte Omarchanov ved Hammerfest sykehus. Det har vi ikke lyktes med.

Plikter å sjekke

Raugland mener saken i Hammerfest understreker betydningen av at hvert enkelt sykehus gjør sin egen bakgrunnssjekk. Hun er bekymret over at ansettelser som skal ivareta liv og helse, faktisk kan forekomme uten at noen har sjekket kvalifikasjonene.

Eller verre: at man kan jobbe uten å inneha de rette papirene.

– Jeg kan skjønne at det kan skje i en hektisk hverdag der man er underbemannet på fagfolk.

Men:

– Dess viktigere kjernen i stillingen er, og særlig når det gjelder liv og helse, dess større ansvar hviler på ansettelsesansvarlig. Du har faktisk en plikt som arbeidsgiver til å sjekke opp referanser, sier Raugland.

– Har sykehusene lov å ansette noen til å gjøre visse operasjoner, selv om de mangler papirer på dette?

– Jeg vet ikke om det står skrevet noen steder at det ikke er lov, men det følger vel av en uskreven praksis at hvis det kreves en viss kompetanse, så må den være der, sier Raugland.

– Er dette å føre pasientene bak lyset fra sykehusets side?

– Det er å gå langt utover det de bør gjøre, jeg skjønner ikke hvordan det går an, rett og slett.

Per Engstrand var fagdirektør i Sørlandet sykehus, som består av Kristiansand, Arendal og Flekkefjord, da Omarchanov jobbet ved Flekkefjord sykehus. I et intervju med NRK i 2020 svarte han følgende da NRK spurte om hvorfor han lot legen operere uten å ha papirene i orden:

«Jeg jobber nå for Helse Sør-Øst og finner det ikke naturlig å svare på de to spørsmål NRK har sendt.»

– Fornøyd med effektiviteten

I dag er Omarchanov fratatt lisensen som følge av de mange tilsynssakene mot han. Han har flyttet til Tyskland, hvor han nå fortsetter å operere. Han har ikke vært mulig for journalister i NRK å få i tale.

Omarchanov har i et tilsvar til Helsetilsynet sagt at ledelsen i Flekkefjord var svært fornøyd med effektiviteten han utviste. Sykehuset har vært truet av nedlegging, og det at Omarchanov bidro til å holde pasientstrømmen oppe, skal ha vært bejublet.

Hammerfest sykehus har lenge slitt med å få fagfolk til å jobbe ved sykehuset. I fjor brukte Helse Nord 415 millioner på vikarer.

Personalsjef Grav, som har begynt i sin stilling etter at Omarchanov ble ansatt, sier at ansettelsen i Hammerfest ble gjennomført av en lege som ikke lenger jobber ved sykehuset.

– Dette er for skjørt. Det bør være flere med i en ansettelsesprosess. Det normale er gjerne både personalsjef og tillitsvalgt, sier jurist Ragnhild Bø Raugland.

Advarer mot å bli lurt

Torben Wisborg er tillitsvalgt for overlegene ved Hammerfest sykehus. Han tiltrådte i dette vervet etter ansettelsen av Omarchanov.

Han sier at på generelt grunnlag er tillitsvalgt med på intervju for å sikre søkerens interesser.

– Arbeidsgiver leser søknad, sjekker referanser og velger blant søkerne. Tillitsvalgt deltar ikke i innstilling til ansettelse, sier Wisborg.

– I saken med Omarchanov, var tillitsvalgt involvert da?

– Det vet jeg ikke, sier Wisborg.

Torben Wisborg er tillitsvalgt for overlegene ved Hammerfest sykehus. Han sier at tillitsvalgte normalt er med på intervju i en ansettelsesprosess. Foto: NRK

Ifølge personalsjef Grav skal systemene ved ansettelse være langt bedre i dag enn de var da Omarchanov ble ansatt som vikar. Og bedre skal det bli, ifølge Grav.

Han viser til at systemene i dag er mer automatisert og ikke basert på menneskelige vurderinger i like stor grad som tidligere.

– Det skal i fremtiden ikke være mulig å komme inn gjennom døra eller få logget deg på en maskin, uten at du har de nødvendige godkjenningene, sier personalsjefen.

Advarer mot CV-triks

Raugland i Juristforbundet advarer arbeidsgivere om å ta lett på ansettelser. Heller ikke en fyldig CV er noe man uten videre kan ta for god fisk.

– Du kan ikke se av en CV om den er trikset. Så du må gjøre undersøkelser, sier Raugland.

Hun er ikke i tvil om at det er mulig å holde omgivelsene for narr lenge, uten å bli avslørt.

– Er du frekk nok, kan du bare fortsette som du selv vil, sier juristen.