– Vi når ut til hele landet med nettbutikken vår. Vi har sikkert like mange kunder i Oslo som i Tromsø, sier Fredrik Schei.

Han er daglig leder i familiebedriften Pyramiden Sport. De har en fysisk butikk i Tromsø og startet nettbutikken sin i 2016.

Schei sier at pandemien har vært utfordrende for dem som alle andre, men at de er heldige som selger sportsutstyr. Tall har nemlig vist at butikker som driver med sport og fritid er blant de store vinnerne under pandemien.

Avisa Nordlys har tidligere skrevet om at familiebedriften hadde rekordhøy omsetning i 2020.

Pyramiden Sport opplever at flere søker til nettbutikken deres, sier Fredrik Schei (i midten), daglig leder. Foto: Privat

Og Schei forteller til NRK at butikken deres opplever nok en omsetningsvekst i år.

– Vi har hatt en fin vekst i butikken, og flere søker til nettbutikken vår. Den fungerer som et godt utstillingsvindu, sier han.

Ny trend

Og det er ikke sportsbutikken aleine om. Flesteparten av pakkene som bestilles i Norge kommer fra norske og nordiske nettbutikker, ifølge Posten.

Og ifølge Virke handler vi nå like mye i norske nettbutikker som i de utenlandske.

– Fram til pandemien var det nemlig størst vekst i utenlandske nettbutikker, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke.

– De norske nettbutikkene står for mesteparten av økningen i netthandelen hos norske kunder. Det er en ny trend, som mest sannsynlig vil fortsette.

Handelen i de siste to ukene i november økte bitte litt med 1 prosent i år, sammenlignet med i fjor, sier Jarle Hammerstad i Virke. Foto: Lena Jarstad / NRK

Tiltak kan ramme julehandelen

Hammerstad i Virke tror at de nye tiltakene vil påvirke julehandelen, men han er usikker i hvor stor grad.

– Mennesker blir nok litt mer engstelig for å gå rundt i byene, så vi frykter at sentrumshandelen vil gå noe ned.

– Samtidig er det grunn til å tro at netthandelen vil øke, slik vi så i fjor, men ikke i like stor grad, sier Hammerstad.

Schei i Pyramiden Sport forteller at de ser en sammenheng mellom de ulike tiltakene og hvordan det påvirker salget i nettbutikken.

– I perioder der befolkningen er oppfordret til å være hjemme ser vi en økt omsetning i nettbutikken, sier den daglige lederen.

Det samme ser Posten.

– Erfaringsmessig så løfter pakkemengden seg når lokalsamfunn blir stengt ned med koronarestriksjoner, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

– I Oslo er etterspørselen så stor at vi nå har satt inn 30 ekstra sjåfører som kjører pakker hjem til folk på kveldstid, sier Tjønndal Pettersen i Posten. Foto: Posten

Økning av hjemmelevering

Har du enda ikke sendt julegavene? Da bør du få sendt de snarest, om du vil at de skal ligge under juletreet i år.

– Torsdag er det siste frist for å levere pakker dersom man skal være på den sikre siden for at den skal komme frem til julaften, sier pressesjefen i Posten.

Posten har en vekst på 50 prosent sammenlignet med det forrige normalåret, som var i 2019, sier Tjønndal Pettersen.

– Vi leverer nå ut rundt 2 millioner pakker i uken. Det er omtrent på nivå med fjoråret hvor vi satte «all time high».

Og nå vil nordmenn ha pakkene sine helt hjem på døra. Posten opplever en enorm økning av kunder som ønsker hjemmelevering, noe som har ført til at de henter inn hele tusen ekstra ansatte.

Og trykket på pakkeleveringen er like stort over hele landet, ifølge Posten.

Netthandelsdirektør i Helthjem, Daniel Kongstvedt, sier at de ser på hvordan de kan øke hastigheten av hjemmelevering. Foto: Helt hjem / Pressefoto

Også leveringstjenesten Helthjem opplever en økning. De har hatt en vekst på 15 prosent i november og desember sammenlignet med i fjor.

– 8 av 10 kunder ønsker at pakkene skal leveres hjem når de bestiller noe – og denne andelen fortsetter å øke, sier netthandelsdirektør i Helthjem, Daniel Kongstvedt.

– Lokal handel gir arbeidsplasser

I en e-post til NRK skriver næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at han oppfordrer befolkningen til å handle lokalt.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil at vi skal handle lokalt for å støtte lokalt næringsliv. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Men en økning av netthandelen er ikke bare dårlig nytt, sier han.

Vestre mener at vi trenger både lokale butikker og bærekraftig netthandel for å skape flere jobber i hele landet.

– Det er forventet at vi vil legge igjen 122 milliarder kroner i butikker og nettbutikker på julehandelen. Jeg tror derfor det vil være viktig for lokalt næringsliv over hele landet at folk velger å handle hos dem, sier Vestre.