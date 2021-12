John (16) drømmer om å leve av sosiale medier selv om ekspertene fraråder det

– Drømmen min er å bli stor på TikTok og å få masse følgere sånn at jeg kan leve av det, sier John Saara.

Han er én av nesten én million nordmenn som har profil på TikTok.

16-åringen fra Kautokeino vet at han derfor ikke er alene om denne drømmen.

– Det er veldig kult at noen kan leve av det, men de fleste klarer det ikke. Det er mange millioner folk som driver med det, sier han.

Likevel har han en plan for å klare det.

– Man må lage videoer veldig ofte. Så må man også få en «fanbase» av følgere.

Da gjelder det å treffe ungt, ettersom 65 prosent av nordmenn mellom 9 og 18 år er på TikTok, ifølge Medietilsynet.

I tillegg nevner Saara at bra lys, lyd og bildekvalitet har mye å si. Samtidig er det også viktig at man lager videoer folk faktisk er interessert i å se på.

Hvis man skal finne ut hva folk liker, kan man legge ut litt forskjellige videoer og se hva som fungerer best. John Saraa

Saara fikk en smak av hvordan det er å leve ut TikTok-drømmen da én av hans videoer gikk viralt.

– Da videoen min fikk en halv million visninger, fikk jeg en helt fantastisk følelse. Jeg tenkte: «nå skjer det»! sier han.

Som fotballproffdrømmen

Som skrevet er ikke Saara den eneste som søker etter livet som internettkjendis.

Siden 2018 har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fått rundt 60.000 sidevisninger på sin nettside som handler om yrket «influencer», eller «påvirker» som det heter på norsk.

Selv om yrket har høy eksponering i media, er det få som faktisk lever av det, ifølge divisjonsdirektør Anders Fremming Anderssen.

– Det er litt det samme som ønsket om å ville bli fotballproff: mange spiller fotball og drømmer om å leve av det, men veldig få gjør det, sier han.

Anders Flemming Anderssen sier kommunikasjonsferdighetene man lærer seg som påvirker, eller i forsøket på å bli en, er viktige når man søker jobb. Foto: Kompetanse Norge

Anderssen sier noen av fordelene er at man som påvirker lærer å jobbe med kreativitet og innovasjon.

– Men blant ulempene er dette en veldig smal og spiss kompetanse. Man kan lure på hva som skjer den dagen man ikke er etterspurt lenger, sier han.

– Skaper urealistiske forventninger

Psykolog og forfatter Line Marie Warholm sier det ikke er noe galt i å ha drømmer om å bli stjerne når man er barn. Det handler mer om hvordan barna blir møtt av de voksne med disse drømmene.

– Vi formidler at de kan bli nesten hva som helst, at alt er mulig, og at det bare er opp til dem selv. Som om sterk nok vilje er det som skal til.

– Og det skaper helt urealistiske forventninger hos barna, både til hva de selv skal få til og hvordan livet skal være, sier Warholm.

Psykologen forklarer at før var stjernene noen vi så opp til, men som var helt utenfor rekkevidde. I dag forventer vi at vil alle skal kunne være spesielle.

– Det går jo ikke.

– At unge ønsker å bli kjent gjennom sosiale medier har nok mange grunner, for eksempel er det en veldig lett metode for å få status og penger på – hvis man lykkes, sier psykolog og spaltist i Aftenposten Line Marie Warholm. Foto: Astrid Waller

Warholm forklarer videre at ulempen med å ha en drøm om å bli akkurat stjerne på sosiale medier er at drømmen ikke stimulerer til å holde på med en eller annen konkret aktivitet. Hun peker på at det å øve, få resultater og kjenne mestring er en fin erfaring, selv om man ikke blir best.

– Å holde på med seg selv gir ikke noe utover å øke din egen selvsentrerthet. En ting er jo hvordan det påvirker de unges psykiske helse. Et annet viktig spørsmål er jo hva slags medmennesker de blir med et slikt ensidig fokus.

– Det å hele tiden evaluere seg selv utenfra, i stedet for å oppleve, tenke og føle innenfra er en god oppskrift på hvordan bli ulykkelig, forklarer Warholm.

Innholdet avgjør sårbarheten

Hvor tungt man tar det å ikke få nok likerklikk eller visninger på innholdet sitt, avhenger mye av hva man legger ut, ifølge medieforsker Petter Bae Brantzæg.

Legger man for eksempel ut en video der man spiller et spill, er man mindre sårbar enn om det er ens egen identitet som er i søkelyset.

Petter Bae Brantzæg sier de fleste som bruker TikTok i Norge er under 35 år. Foto: Leif Bergundhaugen / NRK

– Legger man inn bare «jeg er pen»- og «se på kroppen min»-innhold, så kan det få negative utslag som trakassering og at man angrer senere i livet på at man la det ut, sier han.

Dessuten er det mange tilfeldigheter som spiller inn på hvem som tar av på nett, forklarer psykolog Line Marie Warholm.

– Det gjør det mer uforutsigbart enn å forsøke å bli fotballproff. For som fotballproff handler det om talent og trening, du må bli god nok, du må være blant de beste.

– Derfor er det et mer usikkert prosjekt å bli stjerne i sosiale medier. Du har ingen forutsetninger for å vite hvordan det kommer til å gå, sier Warholm.

Det beste rådet hennes for å ivareta egen psyke hvis man drømmer om å ta av på nett er å rett og slett også legge opp til en plan B.

– Det er lov til å drømme, men det er klokt å legge en plan for et godt liv uten kjendisstatus.

John Saara sier at en fast gruppe med supportere er viktig på sosiale medier, fordi de støtter innhold som ikke går viralt. Foto: Christina Gjertsen / NRK

– Kanskje litt egoistisk, men sånn er det bare

Uansett skal John Saara gi påvirkerdrømmen en sjanse, selv om han vet at det vil bli tungt og vanskelig.

– Noen ganger, når jeg får lite likerklikk, tenker jeg: «liker ikke folk meg lenger»? Men det er jo ikke sånn. De liker deg fortsatt som person, men kanskje akkurat den videoen ikke var god nok, sier han.

Samtidig tror 16-åringen det er en fare for at man kan bli for selvopptatt som påvirker.

– Man må se på sine egne videoer veldig ofte og følge med på hvor mange følgere og visninger man får. Så må man jobbe veldig mye med seg selv, sier han.

Likevel tviholder Saara på påvirkerdrømmen.

– Jeg håper alltid at de videoene jeg legger ut får masse visninger og likerklikk samtidig som jeg får flere følgere. Det er kanskje litt egoistisk, men sånn er det bare, sier han.