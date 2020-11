– For meg har det vært en stille drøm som til tider har føltes uoppnåelig. Det er selvfølgelig litt stas å være den første, selv om det ikke er det som driver meg, sier veterinær Johanna Schneider.

I juli startet hun på det prestisjefylte og utfordrende utdanningsløpet ved European Veterinary Dental College for å kunne få tittelen spesialist innen tannhelse hos hest.

Utdanningen gjennomfører hun på deltid, noe som innebærer reising mellom klinikken hun jobber på i Målselv i Troms og England de neste fem årene.

– Det er jo en liten egotripp, men jeg håper det kan være til nytte for mange etter hvert.

Til tross for ny teknologi og en enorm utvikling innen feltet, er det nemlig stor manko på akkurat denne kompetansen i Norge.

Det er stort behov for denne type kompetanse i Norge. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Et behov for slike spesialister

– Tidligere ble det raspet tenner uten at man tittet ordentlig inn i munnen og man brukte verken lys, speil eller noen ting. I dag gjennomføres tannhelsebehandling av hest mye grundigere, slik kan man avdekke tannhelseproblemer mye lettere, sier leder i Hestepraktiserende veterinærers forening, Jan Olav Berget.

I gamle dager trodde man ofte at hester endret personlighet og ble på folkemunne kalt «mannevonde». Som regel endte det med avlivning. Men i senere tid har ny kunnskap avdekket at atferdsproblemer hos hester kan settes i sammenheng med tannsmerter.

– Men det betyr jo at det stilles enda høyere krav til kompetansen, sier han.

Han mener opplæringen om hesters tannhelse under veterinærstudiet er for dårlig.

– Det er veldig begrenset hva slags erfaring og kunnskap man får på tannbehandling, metoder og teknikker. Så det er helt klart et behov for å øke kunnskapen om hestetenner og få flere til å ta den type spesialistutdanning som Johanna gjør.

Jan Olav Berget er leder i Hestepraktiserende veterinærers forening. Han mener opplæringen om hesters tannhelse under veterinærstudiet er for dårlig. Foto: Privat

– Vil få stor betydning for kundene

Johanna selv fikk interesse for feltet da hun skulle behandle sin egen hest med en skadet tann, og ikke visste hva som måtte gjøres.

– Det er jo som med oss mennesker, dyr får også tannproblemer. Forskjellen er at de kan ikke kan kommunisere det til oss. Da er de prisgitt at vi finner ut av det, så det å kunne fri hester fra tannpine er tilfredsstillende, sier hun og legger til;

– I dag er det slik at mange eiere må reise land og strand for å kunne gi hesten nødvendig tannbehandling. Og dersom eier ikke har mulighet til å frakte hesten dit tilbudet er, står de i enkelte tilfeller foran et vanskelig valg hvor de i verste fall må avlive hesten.

Johanna Schneider kan snart tilby det mest avanserte innen tannbehandling for hester. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Eier av klinikken Johanna jobber på mener det derfor vil få stor betydning for kundene.

– Det betyr jo at vi vil kunne tilby det mest avanserte innen tannbehandling for hester, noe som mange i dag må reise langt for å kunne få. Vi har kunder som kommer fra et stort område, så det blir fint å kunne tilby flere tjenester, sier Yngvar Fossland.