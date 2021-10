Kollegaen ble drept av isbjørn da han sov i teltet – sikrer campingplassen mot nye angrep

Det snekres og spikres på campingplassen i Longyearbyen.

En pelemaskin driver gjerdestolper ned i bakken. Mellom stolpene monteres det tråder av aluminium. Trådene skal etter hvert få strøm i seg.

Målet med det halvannen meter høye gjerdet er å holde nysgjerrige isbjørner på avstand.

For campingplasseier Michelle Van Dijk er det en lettelse å se at gjerdet endelig kommer på plass.

– Dette har vi holdt på med i to år. Nå er det gjort, sier Van Dijk på telefon fra Longyearbyen.

Dødsulykker med isbjørn på Svalbard siden 1971 Ekspandér faktaboks 1971: Bjørn Tessem ble drept på Bjørnøya

1977: En østerriker ble drept i Magdalenefjorden

1995: Nina Jeanette Olaussen ble drept på Platåberget utenfor Longyearbyen

1995: Helmer Kristensen ble drept på Kiepertøya i Hinlopenstredet

2011: Horatio Chapple ble drept ved Von Postbreen

Det utenkelige skjedde

Bakteppet er som følger: På Svalbard er nysgjerrige og sultne isbjørner et økende problem. Stadig oftere oppsøker isbjørner de ulike bosettingene på øygruppa, ikke minst på jakt etter mat.

I 2019 besluttet derfor Michelle Van Dijk at campingplassen ved flyplassen i Longyearbyen skulle gjerdes inn.

Et elektrisk gjerde ble bestilt, og levert til Longyearbyen. Selve monteringen måtte imidlertid utsettes, fordi koronapandemien blant annet førte til mangel på fagfolk.

I mellomtiden skjedde det utenkelige: en av Van dijks ansatte ble i august 2020 drept av en isbjørn mens han lå og sov i telt på campingplassen. Vakthundene på campingen oppdaget aldri bjørnen før det var for sent.

Ifølge Van Dijk fant angrepet sted under flere uheldige omstendigheter.

Det planlagte gjerdet ble forsinket som følge av koronapandemien. Pandemien førte også til mye mindre trafikk til og fra flyplassen, trafikk som vanligvis ville vært med på å holde isbjørnen på avstand. I tillegg kom bjørnen som angrep, gående fra en kant som gjorde at vakthundene ikke oppdaget den.

– Det var veldig trist det som skjedde, sier Van Dijk til NRK i dag.

Skepsis i lokalsamfunnet

Van Dijk erkjenner at mange i Longyearbyen er skeptiske til om det elektriske gjerdet faktisk vil greie å holde isbjørn på avstand.

Men ifølge campingplassdriveren, er denne type gjerder mye brukt i både Canada og USA. Også forskere på Svalbard har benyttet elektriske gjerder for å holde isbjørnen unna, forteller Van Dijk, som har finansiert gjerdet av egen lomme.

Totalt har det gått med 500 000 kroner for å få gjerdet på plass. Det siste som ble gjort var å montere refleksbånd på toppen. Strømmen settes på når campingplassen etter planen gjenåpner 1. juni neste år.

Campingplassen i Longyearbyen har ofte mange teltgjester i sommerhalvåret. Nå gjerdes området inn.

Selv om campingplassen bare hadde en håndfull besøkende nå sommer (et midlertidig elektrisk gjerde har omsluttet campingområdet), tror Van Dijk på langt flere gjester i framtida.

– Noen vil nok holde seg unna på grunn av det som skjedde. Vi ser også en dreining i at mange vil ha det mer luksuriøst når de reiser på ferie til Svalbard. Men de som er her for å se på fugler, for å nyte naturen og stillheten vil nok fortsatt oppsøke campingplassen, tror Van Dijk.

Straffesak henlagt

Isbjørnangrepet på campingplassen i august 2020 har det siste året vært etterforsket av både Sysselmesteren på Svalbard og av Arbeidstilsynet.

Begge instansene konkluderer med at sikkerheten mot isbjørnangrep ved campingplassen ikke har vært god nok.

Likevel har Sysselmesteren besluttet å henlegge saken, fordi man ikke ser at noe straffbart har skjedd, opplyser assisterende sysselmester Sylvi Elvedahl til NRK.

Campingplasseier Michelle Van Dijk reiser denne uka til Nederland, hvor hun skal tilbringe vinteren. Til våren returnerer hun til Longyearbyen for å gjenåpne campingplassen, som endelig har fått gjerdet på plass.

– Det er lett å være etterpåklok. Jeg trodde ikke at jeg gjorde noe galt med den kunnskapen jeg hadde, sier Michelle Van Dijk.