Ble hekta på hjemmekontor under pandemien: – Det er et privilegium

– Fremfor å sitte på en buss, kan jeg være på vei opp i lia, sier Per Schrader.

Mange forbinder hjemmekontor med smitteverntiltak og koronaviruset, men for Schrader i Kaldfjorden har det blitt en permanent løsning.

Tidligere i år søkte Lånekassen etter ansatte til sin IT-avdeling, uavhengig av hvor i landet de bodde.

Schrader er en av dem som fikk jobben, og mener det er et privilegium å kunne jobbe hjemmefra.

Med hjemmekontor får Per Schrader også mulighet til å få ekstra tid til å snakke med døtrene når de kommer hjem fra skolen. Det setter han stor pris på. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Hjemmekontoret på bygda

Den nyansatte i Lånekassen innrømmer at han fort blir distrahert av naturen rundt han.

Hjemmekontoret er omkranset av både skog, fjell og sjø.

– Hvis det snør mye, så kan jeg kjenne at det kribler i beina og at jeg vil ta meg en tur opp i lia. Jeg har fått lov av naboen til å hogge meg en sti her opp i fjellet, ler Schrader.

Etter å ha jobbet hjemmefra under pandemien, føler han at han har opparbeidet seg en kompetanse på hjemmekontor-løsninga.

– Tidligere satt jeg i åpent landskap, og har funnet ut at jeg får jobbet bedre, konsentrert meg og skape bedre resultater av å jobbe hjemmefra, sier Schrader.

Opp en smal grusvei ligger hjemmet til Per Schrader vakkert til. Rett over ligger fjellet han stadig vekk besøker. Foto: Fabian Ubeda / NRK

God respons

Dersom arbeidsstedet hadde vært et annet sted enn i Tromsø, hadde han ikke søkt. Og det gjelder mange av søkerne til stillingene i pilotprosjektet, forteller IT-direktør Heidi Brunborg.

– Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant de 117 søkerne våre, og over halvparten svarte at de ikke ville ha søkt hvis ikke fjernarbeid hadde vært et alternativ, sier Brunborg i Lånekassen.

Hun sier det er viktigere for dem å ha riktig kompetanse blant kolleger, enn å ha de på kontoret. Og responsen var såpass god at de vil fortsette med dette.

– Dette var en suksess, derfor velger vi fortsatt å gå for hele Norge som mulig arbeidssted når nye IT-stillinger lyses ut neste uke – riktig kompetanse er viktig.

Per Schrader er veldig fornøyd med kombinasjonen av fin natur rundt seg og en interessant jobb. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Tror det er fremtiden

Anders Underthun jobber ved Arbeidslivsforskningsinstituttet ved OsloMet. Han tror det kan være en løsning for mange, men at det er viktig å være klar over problemer man kan støte på.

– Det er variasjoner rundt hvilke typer jobber som passer til hjemmekontor.

Det de har erfart, er at rutineoppgaver og konsentrasjonsarbeid har fungert bra, men at de mer kreative, som er avhengig av dialog og kroppsspråk, ikke har fungert så bra.

Han mener virksomheter ikke må undervurdere arbeidsplassen som et sosialt fellesskap og en viktig arena for læring.

– Jeg tror det er viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker tenker nøye over hva som er viktig for dem. Hvilke prosesser kan gjøres hjemme, hvor viktig er det at det er andre kolleger på arbeidsplassen. Det er mange problemstillinger, sier Underthun.

En av grunnene til at Schrader synes hjemmekontor er viktig, er for å motvirke sentraliseringa. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Per Schrader synes det er viktig at man kan beholde folk der de bor. Han er opptatt av å motvirke sentraliseringen.

– På generelt grunnlag er jeg for et godt lokalmiljø. Det viktigste for det er tilstedeværelse. Å opprettholde gode lokalmiljøer krever at folk får jobbe nær hjemmet sitt, eller enda bedre hjemme.

Og han tror absolutt at hjemmekontor kan være fremtiden.

– Når man plutselig går ut som arbeidsgiver og søker på nasjonalt nivå får man jo et større tilfang og folk som er høyere kvalifisert. Det er en stor fordel for den virksomheten som ansetter.

Han legger likevel til hvor viktig det er at arbeidsgiverne har et høyt faglig nivå og er i stand til å ivareta de som jobber hjemmefra.

Men for Schrader ser den nye tilværelsen som IT-arbeider i Lånekassen lys ut.

– Jeg er jo søring og har kommet hit av egen fri vilje – på grunn av naturen. Jeg synes jeg har fått en fin plass her i Tromsø, hvor jeg kan gå i fjellet, være ved sjøen og utnytte de mulighetene som er her. Og i tillegg får jeg jobbe i en interessant jobb. Det er en utrolig fin kombinasjon.