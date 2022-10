– Vi trives med den hverdagen vi har sammen med dyrene. Og så er vi glad i å jobbe. Det gir en stor glede å gjøre denne jobben, sier Agnete Hansen (49).

For gårdbruker Agneta Hansen er den daglige nærheten til egne dyr en viktig del av jobben. Foto: Bård Wormdal

Hun og samboer Henry Ole Larsen (48) har nylig bygd et helt nytt fjøs med stor egeninnsats. De har også investert i en helt ny robotteknologi for melking.

De siste 15 årene har paret ikke hatt en eneste ferie.

Larsen sier at han trives som gårdbruker, selv om han jobber mellom 80 og 100 timer hver uke.

– I penger er det ikke verdt det. Men det hele tas igjen i trivsel. Vi gjør det vi har lyst til å holde på med, sier han.

Gårdbruker Henry Ole Larsen trives med 80 til 100 timer arbeidstimer hver uke Foto: Bård Wormdal

Samtidig sier gårdbrukeren at de begge to har en større mening med arbeidet enn at de er glad i klappe kuer og kjøre traktor.

Paret mener at det å produsere mat er en samfunnskritisk og viktig oppgave.

– Ethvert land med respekt for seg selv bør i størst mulig grad være selvforsynt med mat. Vi gjør det vi kan for det målet, sier Henry Ole Larsen.

Han mener myndighetene burde gjøre mer for å legge til rette for norsk landbruk.

Gården med Russland på andre siden av Pasvikelva har fått stadig færre nabogårder. Antall gårdsbruk i Pasvikdalen er halvert de siste 20 årene. Foto: Bård Wormdal

To gårdsbruk legges ned hver dag i Norge

De siste 20 årene er antall gårdsbruk i hjemkommunen Sør-Varanger kommune halvert, selv om melkemengden er opprettholdt. Beregninger viser at det legges ned to gårdsbruk hver dag.

Thorhild Gjølme er landbruksdirektør hos Statsforvalter i Troms og Finnmark. Hun sier at de fleste gårdbrukerne jobber mer enn normalarbeidsdag.

– Det er ingen stor økonomi for de fleste gårdsbruk. Da blir det for mange lange arbeidsdager. Spesielt for dem som ikke kombinerer å drive gårdsbruk med andre yrker.

Landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark Thorhild Gjølme innrømmer at det for mange gårdbrukere er lengre arbeidsdager enn for de fleste andre. Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

Gården til Agnete Hansen og Henry Ole Larsen, ligger på bredden av Pasvikelva. Her har de utsikt mot Russland og russiske bosettinger på den andre siden av elva.

I det siste har et politihelikopter med varmesøkende sensor flydd hyppig lavt over gården for å kunne oppdage ulovlige grensepasseringer.

Samboerparet mener at den usikre tiden internasjonalt understreker betydningen av norsk selvforsyning av mat.

Med stor egeninnsats har gårdbrukerparet bygd et nytt og moderne fjøs. Foto: Bård Wormdal

Pris for kvalitetsmelk

Som eneste gårdsbruk i Finnmark fikk samboerparet nylig en pris fra Tine for leveranser av melk. Gården i Pasvik fikk utmerkelsen for å ha levert melk av høy kvalitet hvert år sammenhengende i 15 år.

Agneta Hansen mener forklaringen på at de fikk prisen er enkel:

– Det er 365 dager i året. Og det er fire stell om dagen. Konstant oppfølging, fokus på oppgavene. Det er det som skal til, sier Agneta Hansen