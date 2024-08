Reiseruten til passasjerflyet fra Emirates mandag formiddag vakte oppsikt hos folk som følger med på flyradaren. Verken Avinor eller lufthavnsjefen i Kirkenes kan fortelle NRK hva som var grunnen til at flyet svinget tilbake etter at det hadde forlatt Norge og var på vei inn i Russland.

Flyet var på vei fra San Francisco til Dubai, en rute som normalt går over Nordkalotten. (Det gir ikke mening på et vanlig flatt kart med ekvator i midten, men en globus viser hvorfor det er korteste vei.)

Radarsporingen på nettstedet Flightradar viser hvordan flyet av typen Airbus A380-842 legger om kursen allerede før det er ute av norsk luftrom. Det tar en sving over Kola og raskeste vei ut av Russland og deretter over Varangerfjorden.

Der sirkler flyet et par ganger over Varangerhalvøya.

Så legges kursen igjen østover. Denne gangen utenfor Kolahalvøya, men videre over russisk luftrom.

Flere fly svinger utenom

Også et Aeroflot-fly på vei nordover fra Moskva til Apatity måtte midt på dagen mandag snu før det nådde Kolahalvøya. Det sirklet deretter en runde, viser sporingen på Flightradar.

Nettstedet viser også hvordan flere passasjerfly gjennom russisk luftrom har svinget mot sør for å unngå Kola. Det gjelder Qatar Airways' to flyvninger fra Doha til Seattle og Los Angeles, og Emirates rute fra Dubai til New York.

NRK har så langt ikke fått sikre opplysninger som kan kaste lys over flymønsteret. Det peker mot at luftrommet over Kolahalvøya kan være stengt.

Eller i alle fall at det var stengt en periode. Litt over klokka 14 later det til at Emirates rute fra Dubai til Houston har stø kurs mot Kolahalvøya og Kirkenes, altså en helt ordinær rute.

Ukrainsk angrep

Kolahalvøya er kjernen i Russlands militære virksomhet mot vest.

Halvøya er base for atomubåter og for flere av de langtrekkende bombeflyene som er brukt under krigen mot Ukraina.

I juli hevdet Ukraina at de hadde gjennomført et droneangrep på en flybase i området. Ifølge etterretningskilder hadde et russisk supersonisk bombefly av typen Tu-22 blitt truffet av en ukrainsk drone på den militære flybasen Olenja, ikke langt fra Murmansk.

Flybasen ligger rundt 20 mil fra den norske og finske grensen, og rundt 50 mil fra den svenske grensen.