– Jeg elsker Tromsø og har veldig lyst til å bli her.

Det sier Azin Vedadi fra Iran. Hun er i gang med sin andre mastergrad.

– Men for å være ærlig ser jeg ikke en framtid her, fordi det er så vanskelig å få en jobb som er relevant for utdannelsen min.

Fra hjemlandet har hun allerede en master i internasjonal rett. Nå holder hun på med en mastergrad i internasjonal sjørett ved UiT Norges arktiske universitet.

Mandag har hun tatt turen til et arrangement for å møte potensielle arbeidsgivere.

Det er LO Troms og Finnmark og organisasjonen ProTromsø som har invitert bedrifter og politikere til å møte innvandrere med høyere utdanning som ikke får seg relevant jobb.

Vedadi drømmer om å jobbe som forsker, og håper på å møte en bedrift på dagens speed dating mellom arbeidstakere og bedrifter.

– Hvis jeg ikke får jobb i Tromsø blir jeg å søke i Canada, hvor søsteren min bor, sier hun.

Hun er ikke alene om å ha liten tiltro til at arbeidsmarkedet i Nord-Norges største by skal ha plass til henne.

Kommer ikke lenger enn til intervju

George Menyoli fra Kamerun har også to mastergrader. En i statsvitenskap fra et tysk universitet, og en i freds- og konfliktstudier fra UiT.

– Jeg har mange venner som har flyttet sørover for å få jobb, men jeg vil bo i Tromsø, sier han.

George Menyoli fra Kamerun har to mastergrader. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

Menyoli forteller at mange av de han studerte med, både fra afrikanske land og USA og Canada, ønsket å bli i byen når de ble uteksaminert i 2021.

– Etter en stund med jobbsøking ga de opp. De sier at det er større aksept i Oslo for engelsk som arbeidsspråk, sier han.

Menyoli hadde en deltidsstilling på universitetet når han var student. Etter at han ble ferdigutdannet har han ikke kommet lenger enn til intervju.

Han drømmer om å jobbe med flyktninger i en organisasjon som Røde Kors eller Amnesty.

Nord-Norge skriker etter arbeidskraft

I Nord-Norge sliter bedriftene med å få den kompetansen de trenger.

I NHOs kompetansebarometer for 2022 oppgir 75 prosent av bedriftene i Troms og Finnmark at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov.

Det er flest i landet, men det er særlig mangel på folk innenfor restaurant- og matfag, service og reiseliv.

Lisbeth Kåberg jobber som distriktssjef i Adecco Troms og Finnmark. Hun kjenner igjen historiene om høyt kvalifiserte innvandrere som ikke får relevant jobb.

Her er Lisbeth Kåberg er distriktssjef i Adecco Troms og Finnmark på speed date med en potensiell arbeidstaker. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

– Tromsø er den største nordnorske byen, men vi er ikke kommet dit at du kan snakke engelsk uansett hvor du jobber, sier hun.

– Skriker ikke Nord-Norge etter arbeidskraft?

– Vi skriker etter alt mulig, men språkbarrieren er der, sier hun.

Store bedrifter stiller ofte strenge krav til norskkunnskaper, sier Kåberg.

– Det gjør vondt i hjertet å si det, men vi har veldig mange inne hos oss som har helt andre jobber enn de er kvalifisert til, også folk med doktorgrad.

Hun tror likevel at det kan endre seg.

– Se på unge i dag, de snakker nesten like mye engelsk som norsk.

– Har håp

Initiativtaker til møtet er Andy Loko, som kaller seg en stolt tromsøværing fra Kongo.

Det var kjærligheten som brakte han til Tromsø.

Loko hadde troen på at en solid utdanning, relevant erfaring, og pågangsmot skulle skaffe han jobb.

Andy Loko er initiativtaker til dialogmøte som vil få flere innvandrere med høy utdanning inn i relevante jobber. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

– Jeg synes det er stressende. Jeg vet at jeg har erfaring, og kan jobbe, sier han.

På tross av økonomiutdanning har han en jobb som ikke krever utdanning.

Han forteller at mange innvandrere han kjenner som har utdanning opp til doktorgradsnivå jobber som servitør, taxisjåfør og renholder.

– Det er gode jobber, men det passer ikke med kvalifikasjonene deres, sier han.

Han kom i kontakt med organisasjonen ProTromsø, som jobber for å skaffe flere arbeidsplasser til byen.

De tok historien hans på alvor, og ansatte han i et prosjekt for å jobbe for å få flere innvandrere med høy utdanning inn i relevante jobber.

Han håper møtet på mandag kan være starten på en endring.

– Det er masse politikere her. De har kraft til å endre ting, så jeg er optimist.