Til vanlig jobber han som serviceleder i selskapet Visma. I Heimevernet er Bjørnar Fyhn befal.

Det fyller hverdagen med mening.

– Når Heimevernet ringer, er det min plikt å utføre tjeneste for landet. Det gjør jeg sammen med alle andre som får den samme telefonen, sier Fyhn.

– Men jeg er helt klar for å trå til.

Han sier det er givende å være en del av Heimevernet.

– Heimevernsplikten er en borgerplikt. Det å ta på seg uniformen gjør at man representerer Forsvaret for landet. Jeg mener veldig sterkt at Forsvaret av fedrelandet er noe av den sterkeste borgerplikten man kan gjøre. For meg er det meningsfylt.

Bjørnar Fyhn er befal i Heimevernet og har alltid uniform og utstyret klart til neste gang plikten kaller. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Bistår på plattformene

Forsvaret har hevet beredskapen. Og Heimevernet skal øke antallet soldater framover. De skal også kjøre flere øvelser. Hva det betyr for hverdagen til Bjørnar Fyhn, gjenstår å se.

– Det tar jeg som det kommer.

Vanligvis består hverdagen hans av jobb, trening, sosialisering og diverse verv, blant annet Røde Kors i Tromsø.

– Du er ikke redd for å bli kalt ut på et skarpt oppdrag?

– Heimevernet utfører allerede skarpe oppdrag i dag. Vi hadde bistand på grensene under covid, og nå er vi ute på plattformer og bistår med observasjon. Så om jeg blir kalt ut på et skarpt oppdrag, så blir jeg det. Det innebærer selvfølgelig den risikoen et slikt oppdrag medfører, men det er ikke noe jeg bekymrer meg for, sier han.

En ting han ikke hadde reflektert noe særlig over før, men som har gått opp for ham under tjenesten i Heimevernet, er at medsoldatene gjerne er personer fra hans eget nærmiljø.

– Plutselig møtte jeg gamle kjente fra skole og jobb. Det er veldig fint å plukke opp igjen tråden med disse folkene.

En tropp fra Heimevernets HV-09103 gjør seg klar til å være markører på en øvelse i Bergen i 2016. Foto: Jostein Hestdal / Forsvaret

Heimevernets unike kunnskap

Dette er også en av nøkkelstyrkene til Heimevernet, mener Major Sverre Kunej Dæhli, som leder en ny innsatsstyrke for Heimevernet i Tromsø.

Dæhli mener det er av militærstrategisk betydning at de som tjenestegjør i Heimevernet, også treffer på hverandre og omgås utenfor tjenesten.

– Folk som kjenner hverandre, jobber bedre sammen. I tillegg har du også den enorme mengden lokalkunnskap som er representert i det at folk forsvarer det området der de jobber og bor.

– Det gjør at de også er i stand til å registrere det som endrer seg mye raskere enn alminnelige sensorer vil kunne plukke opp.

Heimevernet består av omtrent 40.000 soldater fordelt på 11 distrikter. Det de bistår med i dag, er blant annet vakthold og sikring av olje- og gassinstallasjoner, sier Dæhli.

Han ble overrasket over hvor mange som uoppfordret ba om å få være del av den nye innsatsstyrken i Tromsø.

– Det er ikke gjort noe som helst for å rekruttere.

Bjørnar Fyhn tror pliktfølelse er noe av det som får folk til å melde seg.

– Den har vokst i takt med den eskalerende spenningen i Europa gjennom året.

Han tror også at nasjonalfølelsen, det å trå til og gjøre noe ekstra for Norge, gjør at mange har meldt seg. Fyhn tror det at så mange melder seg frivillig før innsatsstyrken er opprettet og har begynt rekruttering viser at det er mange som føler de har mer å gi.

Viktor Fladmoe er Hærens hovedtillitsvalgt. Han tror at mange soldater er mer motiverte etter at man hevet beredskapen. Foto: ØYSTEIN ANTONSEN / NRK

– Blir mer motivert

Hovedtillitsvalgt i Hæren, Viktor Fladmoe, sier de fleste vernepliktige tar den spente situasjonen med ro.

– Men det er klart det er mange som synes det er en litt ekkel situasjon i verden nå. Men vi er generelt bevisste på hvorfor vi er her og hva vi skal gjøre.

Fladmoe fortalte tidligere denne uka til NRK at han har fått meldinger fra flere tidligere soldater som lurer på om den økte beredskapen betyr at de kan måtte finne fram uniformen igjen.

– De som nettopp har dratt, får jo ingen informasjon fra Forsvaret lenger. De store bekymringene går på mobilisering, og om man skal kalle inn dem som er ferdige med førstegangstjenesten.

Han mener at det var et fornuftig grep å heve beredskapen.

– Det signalet Forsvaret sender til sivilsamfunnet, synes jeg er veldig godt og riktig. Det viser hvorfor vi er her. Det gjør også at mange soldater blir mer motiverte også. For meg personlig så blir det litt kulere å ha den jobben jeg har når Forsvaret har den betydningen.