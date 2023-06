Etablering av vindkraft i norske kommuner splitter innbyggerne.

Det kommer frem i en fersk undersøkelse gjort av Norstat for NRK.

43 prosent av innbyggerne i kommuner som kan være aktuelle for utbygging av vindkraft, sier temaet kan bli avgjørende for hva de stemmer i årets valg.

Seks av ti innbyggere i kommunene som er med i undersøkelsen ønsker ikke at det bygges vindkraft i deres kommune.

NRKs vindkraftmåling Ekspander/minimer faktaboks Norstat har ringt 1000 personer som bor i en kommune der en lokal vindkraftutbygging er et stridstema. De oppringte ble spurt om partioppslutning og holdning til vindkraft lokalt og nasjonalt. Kommunene (med antall spurte i parentes): Rana (286), Lindesnes (238), Sunnfjord (224), Ørland (108), Nome (70), Bjerkreim (27), Rendalen (20), Lebesby (14), Kvænangen (12). Partioppslutningen er sammenlignet med resultatet i de samme kommunene i valget i 2019.

Mener penger ikke er det viktigste

Kvænangen kommune i Nord-Troms har blitt pekt på som den kommunen som er best egent for utbygging av vindkraft i Troms.

Men kommunestyret har så langt verken gitt grønt eller rødt lys til vindkraftprodusentene.

– Det er krevende planer, men samtidig tenker jeg at det bringer med seg noen muligheter særlig knyttet til industribygging, sier ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik (Ap).

Ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik, tror det vil ta noen år før de lander på enten ja eller nei til vindkraft. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Ordføreren mener det er viktig å gjøre en god og grundig utredning, før man sier ja eller nei til vindkraft.

Men ifølge ordføreren er det ikke først og fremst eventuelle fremtidige inntekter som er det viktigste argumentet for.

– Vi er en kommune som over mange år har slitt med fraflytting. Mulighetene som ligger i vindkraft handler først og fremst om hva vi kan skape for fremtidens kvænangsværinger, mer enn penger på konto, sier Mevik.

Ordføreren er også klar på at alle berørte parter bør bli hørt, før de lander på ja eller nei.

Og kvænangsværingene er delte i sine meninger.

Hallgeir Guttormsen Hallgeir sier at vindkraftutbygging ikke vil få betydning for hva han vil stemme ved årets valg. Likevel er han skeptisk til vindkraft på land i Norge. – Jeg går mye ute i naturen, og er litt redd for at det skal bli ufremkommelig. Han er mer positiv til vindkraft til havs. – Det kan jeg gå god for, men i de områdene jeg ferdes ser jeg jo helst at jeg kan bevege meg fritt. Karstein Mortensen Karstein sier at ja eller nei til vindkraft ikke får betydning for hvem han vil stemme på. Han har heller ikke noe imot at det kommer vindturbiner til Kvænangen. – Jeg har ikke noe i mot vindkraft inne på vidda. Det er såpass langt inne at jeg ikke tror at det er til noe skade for oss. Han synes generelt at vindkraft er en bra ting, og tror kommunen kan nyte godt av det. – Kommunen får mer penger og konsesjonskraft, og så får man jo også en opprusting av veiene. Marianne Sollund Marianne sier at vindkraftutbygging vil få betydning for hva hun vil stemme ved valget. – Jeg skjønner at det er et økonomisk spørsmål, og at det kan skape inntekter for kommunen. Likevel mener hun at vern av naturen burde gå foran økonomiske hensyn, og ønsker ikke vindturbiner i Kvænangen. – Vi vet for lite om de store vindturbinparkene rundt omkring i Norge og hvor stor skadene er på lang sikt for fauna og natur. Trygve Enoksen Trygve er mangeårig kommunepolitiker for SV i Kvænangen, og ser både positive og negative sider med vindkraftutbygging. – Jeg er generelt positiv til vindkraft, men det prosjektet som er foreslått her er alt for stort. Det er jo bare rasering av natur. Han mener det er viktig at Norge produsere mer kraft, men mener det må gjøres på en naturvennlig og bærekraftig måte. – Vindkraft i mindre målestokk i et egent område er nyttig og viktig. Det samme gjelder solenergi. Man må bruke det arealet som allerede er brukt fra før, og ikke rasere urørt natur.

Ordfører snudd fra nei til ja

Ordfører i Høyanger kommune i Vestland, Petter Sortland (Ap), har tidligere uttalt at han står i en helvetes spagat når spørsmål om vindkraft kommer på bordet.

– Jeg føler fortsatt at jeg står i den spagaten, sier han.

Men nå har ordføreren gått fra å være en profilert motstander mot vindkraft til å si ja.

– Jeg er ikke glad i fenomenet vindkraft i vestlandsfjellene, men samtidig er jeg ordfører i en kommune der vi har tapt over 1000 innbyggere de siste 20 årene, sier han.

– Det er klart at denne kommunen her trenger en ny utvikling og en ny giv.

Ordfører i Høyanger kommune i Vestland, Petter Sortland, har snudd fra nei til ja i spørsmålet om vindkraft i sin kommune. Foto: Hallgeir Vågenes / Hallgeir Vagenes (VG)

Men selv om mange innbyggere i kommuner der vindturbiner kan være på trappene er skeptiske, er det også noen som ønsker de velkommen.

I undersøkelsen fra Norstat kommer det frem at 35 prosent støtter utbygging av vindkraft i sin kommune.

– En altoverskyggende lokalpolitisk debatt

Men selv om innbyggerne har delte meninger om det bør komme vindturbiner i deres kommune og om vindkraft har betydning for hva de vil stemme, virker det som om de fleste har tatt et standpunkt.

På begge spørsmålene er det kun 6 prosent som har svart at de ikke vet om de er for eller imot.

– Dette er en så opplyst debatt at folk har tatt et standpunkt, sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, er ikke overrasket over tallene fra undersøkelsen. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Han er ikke overrasket over at nesten halvparten svarer at politiske standpunker om vindkraft vil ha betydning når de skal gå til stemmelokalene til høsten.

– Vi vet at dette har vært en altoverskyggende lokalpolitisk debatt i mange lokalmiljø. Derfor synes jeg ikke det er rart at det har noe å si for hva man stemmer ved valget. Det skulle nesten bare mangle.

Hvorvidt vindkraftutbygging kommer til å bli en avgjørende faktor, gjenstår å se.

Men Norstats partimåling viser at noen velgere kanskje vil stemme annerledes enn de gjorde ved forrige valg, i de kommunene der vindkraft kan bli realisert.

Partimåling i vindkraft-kommuner Meningsmål for Rana, Lindesnes, Rendalen, Sunnfjord, Ørland, Nome, Bjerkreim, Lebesby og Kvænangen målt opp mot valgresultat i samme kommuner i 2019. Parti Oppslutning Endring 24,9% Høyre H +9,4 20,2% Arbeiderpartiet AP −7,5 14,2% Senterpartiet SP −11,0 9,9% Fremskrittspartiet FRP −0,3 7,5% Sosialistisk Venstreparti SV +1,9 5,7% Venstre V +2,4 4,6% Industri- og næringspartiet INP +4,6 4,3% Rødt R +1,5 3,7% Kristelig Folkeparti KRF −0,7 3,3% Miljøpartiet De Grønne MDG −0,5 0,8% Norgesdemokratene DEM +0,8 0,4% Konservativt KON −0,1 0,6% Andre Andre −0,3 1011 intervjuer gjort i perioden 13.6.23–19.6.23. Feilmarginer fra 0,6–3,6 pp. Kilde: Norstat

Mener man begynner i feil ende

I undersøkelsen kommer det også frem at 35 prosent mener at Norge ikke bør ha som mål å bygge ut mer vindkraft på land.

Eldre mennesker er litt mer positivt innstilt enn yngre mennesker, men forskjellene er relativ små.

– Kanskje er eldre påvirket av narrativet om at vi må ha mer kraft og mer vindkraft, som altså er en fullstendig feilslutning, hevder styreleder i Motvind Norge, John Fiskvik.

Han mener at utbygging av mer vindkraft er å starte i feil ende.

– Vi burde startet med energieffektivisering, oppgradering og modernisering av vannkraftverkene, solkraft og andre løsninger som blant annet geotermisk energi, sier Fiskvik.

– Veien til å innfri Parisavtalen går ikke gjennom å rasere norsk natur.

Styreleder i Motvind Norge, John Fiskvik, tror motstanden mot vindkraft er enda større enn hva som kommer frem i undersøkelsen. Foto: Aleksander Nordengen Brevig / NRK

Forsker forstår at folk er skeptisk

Førsteamanuensis ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging på Universitetet i Agder, Mikaela Vasstrøm, forsker på vindkraft-konflikter.

Hun er ikke overrasket over at mange er skeptiske til vindkraft, fordi man har sett et økende konfliktnivå rundt hvordan utbygging har påvirket lokalsamfunn.

Gjennom sin forskning har hun sett at debatten fort blir polarisert.

– Energi er alt for viktig til å bli et politisk tema som skal sanke stemmer. Energi er viktig nå og i fremtiden. Alle norske kommuner bruker energi, og det er mange som produserer, sier hun.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Mikaela Vasstrøm, håper ikke vindkraft blir brukt som et populistisk virkemiddel under årets valgkamp. Foto: Universitetet i Agder

Vasstrøm håper kommunepolitikerne tar noen mer grunnleggende diskusjoner om fornybar energi, før de står med en utbygger og skal si ja eller nei til vindkraft.

– Det er viktig at politikerne spør seg selv hvor mye energi de bruker, hvor mye energi de ønsker å produsere og hvordan dette kan bidra til samfunnsutviklingen, sier hun.

– På den måten blir kommunene en mer aktiv samfunnsutvikler.