Innbrudd i vannverk ved militærleir: Nå skjerpes sikkerheten flere steder

Natt til 3. september var det innbrudd i Øverbygd vannverk i Målselv. Vannprøvene som ble tatt i etterkant av innbruddet viste endringer utenfor det som er vanlige avvik.

Saken er under etterforskning, og nasjonale ressurser som Forsvarets forskningsinstitutt sitt beredskapslaboratorium har vært koblet på.

Ole Johan Skogmo, politiinspektør og leder av Midt-Troms politistasjonsdistrikt, beskriver innbruddet som alvorlig.

– Alle innbrudd i kritisk infrastruktur regnes som alvorlig. Innbrudd i et vannverk kan potensielt ramme veldig mange mennesker, sier Skogmo.

Vannverket forsyner hele kommunen med vann, inkludert militærleiren på Skjold.

Politiet har ennå ikke funnet ut hvorfor noen har sett behovet for å bryte seg inn.

– Vi etterforsker alle muligheter, sier politiinspektøren.

Ole Johan Skogmo, politiinspektør og leder av Midt-Troms politistasjonsdistrikt, ser på innbruddet som alvorlig. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Flere kommuner tar grep

Troms-kommunene Nordreisa, Salangen og Bardu melder alle at de har iverksatt særskilte tiltak ved sine vannverk som følge av innbruddet i Målselv.

Fredag fortalte NRK at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har avslørt planer for å slå ut deler av kraftnettet i Norge. Tidligere i oktober ble det også kjent at en mann i Vestland er siktet for sabotasje mot en trafostasjon.

Den siste tiden har det vært en rekke droneobservasjoner både på fastlandet og ved norske olje- og gassanlegg til havs.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier hensikten bak droneaktiviteten kan være sabotasje, og at det kan være for å spre frykt og usikkerhet.

Beredskapen i landet er hevet, og det har blitt sagt at kritisk infrastruktur er noe Russland kan være interessert i å sabotere. Faren for slike hendelser er under overvåkning av Forsvaret.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Uenige om pøbelstrek-teori

Ordfører i Målselv, Bengt Magne Luneng, tror ikke innbruddet er grunn til bekymring.

– Jeg tenker dette er en form for pøbelstreker, sier han.

Han mener at ingenting tyder på at det er gjort noe med vannet, selv om det ble påvist en endring i pH-verdi etter innbruddet.

Politiinspektør Skogmo viser til at omstendighetene rundt innbruddet kan tyde på at intensjonen bak var noe annet enn pøbelstreker. Blant annet at det har skjedd midt på natta.

– Objektets plassering og verdi er ikke et typisk mål for en pøbelstrek, sier politiinspektøren.

Politiet har til nå ikke siktet noen i saken.

Politiet ser ikke på vannverket som et typisk mål for en pøbelstrek. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Har økt sikkerheten

Det er kommunens ansvar å sørge for at sikkerheten rundt vannverkene er god nok.

Ordfører Luneng i Målselv forteller at også de har økt sikkerheten ved vannverkene i etter innbruddet.

– Vi har gjort flere tiltak ved alle vannverkene i Målselv, men jeg ønsker ikke gå inn på hva de konkrete tiltakene er, sier Luneng.