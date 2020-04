Hun var en av dem som ble vekt av brannvesenet da en brann på kaia i Vardø utviklet seg kraftig natt til lørdag.

– De banket på og sa det brant på kaia og at det kunne komme farlige gasser. Da var det bare å kle på seg og gå ned til kommunehuset, forteller Inger Lene Nyttingnes.

Flere personer fikk oksygentilførsel, og noen ble røykskadd, men ingen personer ble alvorlig skadet av brannen i Norges østligste by.

Flammene og røyken sto til værs og ble dradd med vinden i Vardø lørdag morgen. Foto: Aksel Robertsen

Inger Lene, kjæresten og sønnen fikk dra hjem igjen etter et par timer. Nå tenker Inger Lene på hvor galt det faktisk kunne ha gått.

Ikke langt unna brannen står det nemlig et tankanlegg, men vindretningen og brannmannskapene forhindret det som kunne endt katastrofalt.

– Jeg synes det er veldig skremmende. Vinden kunne gått andre veien, og det er jo tilfeldigheter som rår. Veien var jo også stengt på grunn av uvær, så hadde mange trengt hjelp utenifra kunne det blitt veldig dramatisk, sier Nyttingnes.

Sterk vind gjorde slukkingen av brannen vanskelig. Foto: Synnøve Ackermann / NTB scanpix

– En trist sak

Aksel Robertsen opplevde brannen fra motsatt side av kaia. Han var ikke selv redd, men var også bekymret for at tankanlegget i nærheten skulle ta fyr.

På grunn av vindretningen ble ikke dette en realitet.

– Det var helt sinnssykt mye røyk. Flammehavet lyste opp hele himmelen, forteller Robertsen.

Bare røyken og de ødelagte bygningene står igjen i Vardø, etter storbrannen som brøt ut i natt. Foto: Aksel Robertsen

Vardø-ordfører Ørjan Jensen (MDG) var selv ikke en av dem som ble evakuert, men sier det er trist for alle involverte.

– Først og fremst er det trist for alle som har fått røykskader og som måtte evakuere i hoi og hast. Det var også et flott, gammelt lagerbygg som brant og det er en trist sak for de næringsdrivende i nærheten som har fått skader på sine bygg.

– Men vi skal klare å komme oss igjennom dette også, så vi må bare krumme nakken og stå på, legger Jensen til.

Ørjan Jensen (MDG) måtte ikke evakuere etter brannen i Vardø i natt. – Vindretningen var heldigvis slik at vi slapp det, men det er jo tragisk for dem som måtte evakuere, sier ordføreren. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– En påminnelse

Meldingen om brannen kom ved 3-tida da politiet i Finnmark meldte om flammer fra en egnerbu på kaia i byen. Først nærmere halv 6 var flammene under kontroll.

Totalt ble 20 hus og 60 personer evakuert.

Inger Lene roser brannmannskapene og kommunen for hvordan de håndterte hendelsen.

– Vi fikk pizza, knekkebrød, kaffe og saft og ble veldig godt ivaretatt av kommunen.

– Samtidig ble dette for min del en påminnelse på hvor sårbare vi er i Vardø dersom en krisesituasjon der vi trenger storstilt hjelp utenfra oppstår, sier Inger Lene Nyttingnes.