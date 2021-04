Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vardø kommune i Finnmark har hatt minimalt med smitte. Likevel har de fulgt de strenge nasjonale anbefalingene og sagt nei til korps- og korøvelser.

Nå er folk i kulturlivet så lei at det går utover helse og livsglede.

– Her har vi både håndsprit og servietter, og salen er så stor at vi kan holde god avstand, sier Stein Erik Johnsen. Sammen med Torleif Isaksen viser han fram lokalene til det lokale musikklivet.

Salen er gjort klar for å øve under strenge smittevernregler. Tirsdag håpet Johnsen at Erna Solberg skulle gi dem grønt lys for å møtes igjen.

Fortsatt øvingsforbud

Men nei:

– Når vi nå i dag lytter på det hun har å si, er det ikke et ord om lettelser i de tiltakene som rammer oss. Slik vi oppfatter det per nå, kan vi ikke begynne å øve, sier Johnsen til NRK.

Nettsiden til regjeringen bekrefter at det ikke er åpnet opp. Voksne kan bare drive innendørs aktiviteter i grupper på opptil 10 personer. Da er forutsetningen at de holder én meters avstand.

Barn og unge kan derimot delta på idretts- og kulturarrangementer med inntil 50 personer fra samme kommune. Det omfatter også kor- og korpsøvelser.

Johnsen mener reglene som kom i dag er strengere enn det de fikk signaler om før påske. Ledelsen i korpset har bedt Norges Musikkorpsforbund om å følge opp saken.

Regjeringen har åpnet for at voksne kan drive organisert aktivitet utendørs, såfremt de kan holde en meters avstand. Men Vardø er Vardø – på 70 grader nord ut mot Barentshavet.

– Det er ikke akkurat vår ennå. Vi har spilt i snøstorm før, men vi stiller oss ikke opp og øver ute nå. Det er helt umulig, sier Johnsen.

– Foreløpig ser jeg ikke lyst på det. Tida begynner å bli knapp nå om det skal bli korpsmusikk før 17. mai.

Sterkt savn

Nå er savnet etter å komme i gang så stort at det merkes på helsa, sier Johnsen.

– For meg personlig er dette forferdelig. Jeg ble pensjonist i fjor. Så kom koronaen, og alt av musikk og sangøvelser ble stengt ned. Plutselig hadde jeg ingenting å gjøre. Savnet etter musikkøvelsene blir bare større og større. Og så har vi ingen smitte her i Vardø.

På veggen i salen henger bilder og plakater som forteller om et samfunn der musikk og sang har gått i arv fra foreldre til barn i generasjoner. Musikken er blitt en sentral del av livet, sier Torleif Isaksen.

– Når jeg har vært på en sangøvelse er humøret på topp. Det gir enorm glede. Det er et stort savn.

Hans Stapnes daglig leder i Norsk Musikkråd Finnmark, er bekymret for hva nedstengningen av kulturlivet gjør for folk og lokalsamfunn. Foto: Dan Tore Jorgensen

Nedstengningen sliter på helsa

Norsk Musikkråd, som er en interesseorganisasjon for 250.000 medlemmer i over 6500 kor, korps og orkestre, sier de hører mange lignende historier fra hele landet. De fleste har ikke fått øvd sammen siden pandemien brøt løs.

Hans Stapnes, som er Norsk Musikkråds mann i Finnmark, sier han er bekymret for hva en slik langvarig nedstenging gjør med medlemmene.

– Vi snakker med mange av dem, og de sier at savnet etter å få delta er så stort at det påvirker psyken. Mange blir sittende for seg selv, og mange peker på at dette har en helsemessig side som vi ikke så ofte tenker over når vi snakker om musikk.

I Vadsø, som er nabokommunen til Vardø, har kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi i lange perioder åpnet opp for fritidsaktiviteter for voksne. Nå følger også Vadsø nasjonale påbud. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Nabokommunen gjorde unntak

Nabokommunen Vadsø er en av få kommuner i Norge som har gitt voksne mulighet til å delta på fritidsaktiviteter innendørs.

Kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi sier de kunne gå ut over de nasjonale anbefalingene dette fordi smittesituasjon i Øst-Finnmark tillot det.

– Vi mener at å gi slike muligheter også for voksne, gjør det lettere å stå i strengere tiltak når det er nødvendig, sier Mehmi.

Det som før påske bare var anbefalinger, ble endret til et forbud 25. mars. Mehmi understreker at Vadsø følger alle nasjonale påbud nå.

Vardø kommune i Finnmark har et rikt kulturliv. Nå sliter nedstengningen på medlemmer i kor og korp. Foto: privat

Krever at breddeidrett og breddekultur likestilles

Hans Stapnes sier musikkrådet nå ser at frafallet i breddekulturen øker i hele landet. Han mener derfor det haster med å gi kulturlivet mulighet til å samles til øving.

Mens myndighetene har en plan for breddeidrett, er det foreløpig ingen plan for gjenåpning av breddekulturen, sier Stapnes.

– I åpningsplanen regjeringen nettopp har lagt fram, er det vanskelig å se at kulturlivet er tiltenkt noe tidspunkt for å kunne åpne opp igjen. De har sagt noe om forsiktig åpning på konsertsida, men for å kunne holde konsert må man få øve.

Musikkrådet jobber nå aktivt for å få kommuner med lav smitte til å åpne mer opp. Det gir håp for Vardø-musikerne.

– Vi skal ikke lette opp alt, men jeg håper myndighetene kan gi kor og korps mulighet til å øve der smittesituasjonen tillater det, sier Stein Erik Johnsen i Vardø.

Ordfører Ørjan Jensen sier i en e-post at Vardø kommune vil vurdere å tillate kor og korps å øve dersom nasjonale myndigheter og smittesituasjonen tillater det.

* Kommentarene fra Stapnes, Mehmi og Vardø kommune ble hentet inn før onsdagens pressekonferanse om lettelser i reglene.