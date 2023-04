Forskerne vet svært lite om hvordan en eventuell krig i Norge vil gå ut over sivilbefolkninga.

Lokale, regionale og nasjonale beredskapsmyndigheter sier det ikke foreligger oppdaterte planer for evakuering.

Hele grensa mellom Russland og Norge går i Sør-Varanger kommune i Øst-Finnmark. Enhetsleder for kommunal beredskap i Sør-Varanger, Eivind Gade-Lundlie, sier kommunen ikke har egne beredskapsplaner i tilfelle krig.

MANGLER: Enhetsleder for beredskap i Sør-Varanger, Eivind Gade-Lundlie, sier kommunen ikke har planer for ei eventuell evakuering i krigstid. Foto: Sør-Varanger kommune

– Vi har de alminnelige beredskapsplanene. I all hovedsak er de innrette på å håndtere hendelser i fredstid.

Han viser til at Norge for mange år sia hadde et totalforsvarskonsept.

– Det var en plan for omlegging av det sivile samfunnet til krise- og krigstilstand.

Gade-Lundlie sier dette var lenge før hans tid som beredskapsansvarlig i Sør-Varanger.

– Samfunnet som helhet var mer innstilt på å håndtere utenrikspolitiske hendelser, sier han.

Brutale angrep på sivile

For to uker sia la Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) fram Forsvarsanalysen for 2023. Ett av funnene er at forskerne mangler kunnskap om sivilbefolkningas situasjon ved et eventuelt angrep på Norge. De skriver at dette er «et foreløpig understudert problem».

Forskningsdirektør Espen Skjelland ved FFI sier det er viktig å undersøke den sivile beredskapen nærmere, spesielt ut fra erfaringene med Russlands krigføring i Ukraina.

– Vi kan ikke ta for gitt at krigens folkerett vil respekteres under et angrep på norsk territorium, heter det i rapporten som er utarbeidd av 22 forskere.

Skjelland begrunner dette overfor NRK med de mange rapportene om at russiske styrker har gått brutalt fram i Ukraina.

BRUTALT: De russiske styrkene har ikke tatt hensyn til sivilbefolkninga under krigen i Ukraina. Bildet er fra den ukrainske industri- og havnebyen Mariupol. Foto: ALEKSANDER JERMOTSJENKO / Reuters

– Vi har blant anna sett forferdelige fjernsynsbilder fra områder som har vært okkupert av russerne.

Forskerne anbefaler at det lages planer for å evakuere befolkninga i deler av landet.

– Om nødvendig må vi også kunne bruke militære styrker for å beskytte og vinne tid til slik evakuering. Dette kan påvirke både utformingen av Forsvarets struktur, det operative planverket og gjennomføringen av høyintensive militære operasjoner dersom avskrekking feiler, skriver de i Forsvarsanalysen.

Usannsynlig at invasjonsstyrker stoppes på grensa

Forskerne skriver også at det «om nødvendig må vi også kunne bruke militære styrker for å beskytte og vinne tid til slik evakuering.»

VANSKELIG: Forskningsdirektør Espen Skjelland ved FFI sier det neppe er mulig å stoppe en russisk invasjonsstyrke på grensa. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

Det vil igjen påvirke både strukturen, planverket og gjennomføring av «høyintensive militære operasjoner dersom avskrekking feiler.»

Skjelland sier dette er en mulighet for å vinne tid og beskytte sivilbefolkninga ved en eventuell væpna konflikt i Norge.

– Noen mener man skal stoppe en angriper på grensa. I prinsippet er det best slik. Samtidig vet vi hvor mye som skal til for å faktisk stoppe en potensielt framrykkende styrke. Det har vi også sett i Ukraina, sier han.

Må samordne ulike beredskapsetater

FFI-forskerne slår fast at Russland i overskuelig framtid vil være den eneste staten med kapasitet og motiv til å gjennomføre et konvensjonelt militært angrep mot Norge. Samtidig er den politiske, økonomiske og militære utviklingen i Russland usikker på både kort og lang sikt.

Fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup bekrefter at Statsforvalteren i Troms og Finnmark heller ikke har en fullgod plan for å evakuere sivilbefolkninga i Finnmark i krigstid. Planene som finnes er gamle og utdaterte.

– Vi har det på dagsordenen. Det er et komplisert arbeid, og vi må involvere mange aktører.

Schjelderup sier både statsforvalteren, politiet, sivilforsvaret og kommunene har en rolle i dette arbeidet. I tillegg må fylkeskommunen bidra med transportberedskap.

– Vi trenger også et mottaksapparat på stedene som folk sendes til, slik at de blir tatt godt vare på når de kommer fram.

UTDATERT: Fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup sier planene for evakuering av Øst-Finnmark ikke er oppdaterte. Foto: Marius Fiskum / Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Schjelderup legger til at myndighetene også må være opptatt av dyrevelferd ved evakuering.

– Det er kanskje ikke så mange som tenker over det, men vi må også finne ut hva som skal skje med buskaper ved ei eventuell evakuering.

Arbeidet så vidt er i gang. Schjelderup opplyser at Statsforvalteren og Sivilforsvaret allerede har hatt et møte om saken.

– Etter hvert skal vi koble på de øvrige beredskapsetatene, sier han.

Har tiltro til sentrale myndigheter

Beredskapssjef Eivind Gade-Lundlie i Sør-Varanger mener det trengs et nasjonalt initiativ for få nødvendige evakueringsplaner på plass.

– Dersom planene skal håndtere utenrikspolitiske hendelser og sikkerhetsmessige kriser, må det være forankra i det overordna planverket.

Gade-Lundlie har også tiltro til at de sentrale myndighetene tar nødvendige forholdsregler. Derfor forventer han en marsjordre derfra den dagen trusselsituasjonen blir så konkret at det må gjøres noe.

– Dette er ikke noe jeg går og tenker på i hverdagen, slår han fast.

Regelverket er ikke oppdatert

Fungerende seksjonssjef Georg Bryn i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver i en e-post til NRK at DSB ved utgangen av 2022 har levert et forprosjekt om sivile beskyttelsestiltak til Justis- og beredskapsdepartementet.

Evakuering av sivilbefolkningen i væpnet konflikt, som det her spørres om, er ett av områdene hvor det er beskrevet forslag til oppfølging.

– Forprosjektet viste at regelverket for evakuering av sivilbefolkningen i væpnet konflikt ikke er oppdatert, og følgelig heller ikke det nasjonale planverket. Det er med bakgrunn i dette anbefalt at det arbeides videre med nytt regelverk for evakuering i væpnet konflikt, skriver Bryn.

Forprosjektet anbefaler at det statlige planverket for evakuering av sivilbefolkningen i væpnet konflikt revideres og tilpasses eventuelle endringer i regelverk om evakuering i væpnet konflikt. Anbefalinga er sendt Justis- og beredskapsdepartementet for behandling.

Følger opp stortingsvedtak

I mars 2021 blei stortingsmeldinga om den framtidige innretninga av sivile beskyttelsestiltak behandla.

Stortinget vedtok tre hovedtiltak for å beskytte befolkninga; varsling i rett tid og med høy dekningsgrad, egenberedskap og hensiktsmessig evakuering til trygge oppholdssteder.

– DSB følger opp dette området. Oppdatering av planverk er en del av oppdraget, skriver seniorrådgiver Camilla Fosse i Justis- og beredskapsdepartementets kommunikasjonsenhet et e-brev til NRK.

Hun legger til at DSB har fått disse oppgavene gjennom tildelingsbrevene for 2022 og 2023.

– Ett av oppdragene var å etablere mobilbasert befolkningsvarsling. Den blei nylig lansert, skriver Fosse.

I tillegg skal forprosjektet DSB leverte ved utgangen av 2022 følges opp av departementet. Det er også videreført i tildelingsbrevet DSB ha fått for 2023.

– For regjeringa er det viktig at vi gode sivile beskyttelsestiltak i hele landet, skriver Fosse. Hun og legger til:

– Det er DSB ved Sivilforsvaret som har det operative ansvaret for at det utarbeides planverk – og å oppdatere gjeldende planverk.

Liten risiko for snarlig angrep

Forskningsdirektør Espen Skjelland sier er lite som tyder på at Russland vil gå til et tradisjonelt storangrep på Norge.

De konvensjonelle styrkene på Kola er redusert med 80 prosent sia krigen i Ukraina starta for vel ett år sia.

Samtidig er det fare for mer begrensa angrep, for eksempel med missiler eller liknende.

– Et mulig angrep som krever evakuering av Øst-Finnmark, ligger fram i tid, avslutter forskningsdirektøren.