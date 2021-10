Therese (26) fortalte om den tøffe barseltiden – responsen var enorm

På sosiale medier kan barseltiden fremstilles som en dans på roser, men det ble den ikke for henne.

– Jeg visste det var mye jobb, men ikke hvor låst man ble til sofaen.

Therese Charlotte var tidligere en av Norges største bloggere. Hjemme i Tromsø bor hun sammen med samboeren sin og barnet på seks uker.

Tiden med nyfødt barn slo henne rett i trynet. Barseltiden ble ikke like idyllisk som hun hadde drømt om. Dette forteller hun åpenhjertig om på sin Instagram-konto.

– Det er ikke sånn at man føler for å fly rundt på kafé eller prioriterer et ryddig og strøkent hus. Man sitter konstant med babyen som trenger å være nær deg, sier hun til NRK.

Mange kjenner seg igjen

26-åringen forteller at hun følte seg godt ivaretatt på sykehuset, men at ting kom brått på da hun kom hjem.

– Det ble litt sånn: «Shit, her sitter jeg med en liten baby og ingen sier hva jeg skal gjøre».

Bare det å ta seg en dusj, pusse tennene eller skrolle på mobilen ble vanskelig. Egentid eksisterte ikke lenger.

– Under graviditeten var det vanskelig å se for seg hvor overveldende det egentlig ble med et barn. Det var ingen som hadde forberedt meg på det.

Nielsen har fått mange tilbakemeldinger fra andre foreldre som har følt det på samme måte, men ikke turt å snakke om det fordi det er tabubelagt.

– De er veldig glade for at jeg har vært åpen om det. Det viser at det er minst like normalt å sitte med sånne følelser. Derfor burde man også bli mer forberedt på det før man får barn.

Fødselsdepresjon og barseltårer Ekspandér faktaboks Fødselsdepresjon (postnatal depresjon) er en tilstand som kan ramme kvinner etter fødsel. Symptomer på depresjon er: Å føle seg nedstemt og engstelig

Miste interessen for livet

Søvnproblemer

Energiløshet

Skyldfølelse

Tanker om døden Det er helt vanlig å føle seg litt nedfor, irritabel eller engstelig noen dager etter at barnet er født. Såkalte "barseltårer" rammer mange nybakte mødre. Men hvis følelsene vedvarer, eller blir verre, kan det være fødselsdepresjon. Fødselsdepresjon er en sykdom. Det fins ikke én enkelt årsak til at noen kvinner får fødselsdepresjon. Lidelsen er sannsynligvis forårsaket av en kombinasjon av årsaker. Kilde: Helsebiblioteket.no

Barseltårer var noe Nielsen følte på. Hun har det bra nå, men forteller at noen dager fremdeles er krevende.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

ETTERLYSER: Therese Charlotte Margrethe Nielsen etterlyser bedre forberedelser på hvordan barseltiden egentlig er underveis i svangerskapet. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Vanskelige følelser

Elisabeth Ovanger Barrett er psykologspesialist i Tromsø kommune. Hun mener det er kjempeviktig å snakke åpent om dette.

– Mange går med høye forventninger på hva som skal skje, og at det er den fineste tiden i livet, men så er virkeligheten ofte mye mer nyansert enn som så.

Barrett forteller at det er ganske vanlig å føle på nedstemthet, men at mange ikke snakker høyt om det fordi de vegrer seg.

– Vegringen handler om at det å ha negative tanker og følelser rundt det å bli forelder, ofte er forbundet med skam og en følelse av mislykkethet. Dermed vegrer man seg for å dele det med andre.

STØTTE: Elisabeth Ovanger Barrett mener det hjelper masse å snakke med noen man stoler på i sitt private nettverk, eller med jordmor eller helsesykepleier om man er i en sårbar situasjon. Foto: Privat

Hun tror også at sosiale medier er med på å skape forventningene.

– Sosiale medier viser livets lyse sider, også når det gjelder det å få barn. Det kan gi et skeivt bilde av virkeligheten, sier psykologen.

Hvor mye man kan forberede noen fullt og helt på det å bli forelder, er hun usikker på. Men hun tror det hjelper å snakke åpent.

– Jeg tenker at det å vite at det ikke er uvanlig eller unormalt å streve i overgangen til det og blir forelder, kan gjøre at flere tør å være åpen om hvordan de har det – dermed også få den støtten og hjelpen de trenger i en sårbar fase av livet.

Kontaktet av barnevernet

Therese Charlotte Margrethe Nielsen har blitt kontaktet av barnevernet etter at hun fikk barn og delte hva hun følte med følgerne sine. En anonym bekymringsmelding ble sendt inn basert på hennes uttalelser på sosiale medier.

Hun tror det kan føre til at flere vil finne det vanskelig å være ærlig om de kjipe følelsene man kan kjenne på i etterkant av en fødsel.

Enhetsleders for barnevernet i Tromsø, Kim Vangberg, sier at de ønsker ikke å kommentere enkeltsaker.

– Vi behandler alle meldinger likt i forhold til vårt lovverk. Både de som kommer fra private og offentlige meldere, sier Vangberg.

Nielsen er likevel tydelig på at hun fortsatt kommer til å dele sine tanker og følelser for følgerne sine.

Trenger du å snakke med noen? Ekspandér faktaboks Dersom du trenger hjelp eller noen å snakke med kan du blant annet kontakte noen i ditt private nettverk, jordmor eller helsesykepleier i din kommune. Her er noen nettsider du kan se på: Hjelp til hjelp: Her kan du finne informasjon om hvilke hjelpetilbud som finnes i din kommune. Foreldresupport: En gratis og anonym telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner med barn under 18 år, som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

LES OGSÅ: Therese oppdaget ansiktet sitt på grotesk tatovering