Ni år etter den forrige, presenterer regjeringen i dag en ny stortingsmelding om nordområdene.

Den vil si noe om hvordan regjeringen ser for seg fremtiden for samfunnsutviklingen i nord.

Meldingen skal stake ut kursen for hva slags politikk de ønsker å føre innen et bredt spekter av saksfelt: næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap.

Og med tanke på klima og miljø, er særlig regjeringens tanker om fremtiden for olje- og gassindustrien noe det er knyttet stor spenning til.

Ole-Hermann Mathisen og Styrk Eriksen er begge 17 år og går mekaniske fag ved Hammerfest videregående skole.

Skolen er en av få i landsdelen som har en rekke utdanningsmuligheter direkte knyttet til olje- og gassindustrien.

Vil ha oljejobb

Begge to sikter seg inn mot å jobbe der i fremtiden.

– Det er en interessant og veldig høyteknologisk bransje, sier Styrk Eriksen.

– Jeg vil bli ferdig med utdanningen, så gå lærlingtiden på for eksempel Melkøya, sier Ole-Hermann Mathisen.

Det at olje- og gassnæringen er under tungt skyts for tiden med klimasøksmålet, skremmer dem ikke.

– Bransjen jeg skal inn i er på vei til å bli mer grønn, og det har jeg lyst til å bli med på, sier Eriksen.

Ole-Hermann Mathisen (t.v.) og Styrk Eriksen ser begge for seg å jobbe på en oljeplattform. Foto: ALLAN KLO / NRK

Nært samarbeid med bransjen

Faglærer på mekaniske fag, Ken André Olsen, sier de informerer elevene om hvilken bransje de er på tur inn i på forhånd.

– De utdanner seg til en til tider utskjelt bransje. Men elevene ser lyset i enden av tunnelen i og med at næringen er på tur over i det grønne skiftet.

Fra neste år av skal bærekraft være en del av undervisningen ved linjen ifølge Olsen, som sier de ikke merker så mye til kritikken mot olje- og gassnæringen.

– Men vi tar hensyn til at vi må vise bærekraft på alt vi gjør med resirkulering og kildesortering når vi underviser, sier faglæreren.

Les også: Ulønnsomt oljefelt i Arktis kan bli bygget likevel

Ken André Olsen, faglærer ved Hammerfest videregående skole, sier de gjør elevene oppmerksomme på kritikken mot næringen de utdanner seg til. Foto: ALLAN KLO / NRK

Forstår kritikken

Styrk Eriksen opplever ikke kritikken mot olje- og gassindustrien som urettferdig, selv om han ser for seg å jobbe der en gang i fremtiden.

– Jeg skjønner kritikken, men oljebransjen holder på å utvikle seg og skal endre seg. Den kommer til å hylles når den er mer miljøvennlig, sier han.

Ole-Hermann Mathisen på sin side mener kritikerne kun ser ting fra sitt perspektiv.

– Melkøya ønsker å ta inn mer elektrisitet fra for eksempel vindmøller. Jeg tror de er litt trangsynt de som er imot det, sier Mathisen.