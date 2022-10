Ikke livstruende skadet etter knivstikking

Mannen som ble sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket i Hammerfest sentrum, er ikke livstruende skadet. Det opplyser operasjonsleder Theodor Weberg Ellingsen. Politiet har nå kontroll på de to involverte partene, en norsk og en utenlandsk statsborger, etter at helsevesenet har frigitt begge. De to mennene i 20-årene sitter nå i arrest fram til politiet har gjennomført avhør.