Ikke kontroll på brann i samfunnshuset i Karasjok

Litt før klokka 03 har brannvesenet fortsatt ikke kontroll på brannen. Flammene står opp over taket på den to etasjer høye trebygningen, opplyser politiet i Finnmark.

Operasjonsleder John-Kåre Olsen sier til NRK at beboere i 12 leiligheter i et nabobygg er evakuert, men at det foreløpig ikke er meldt om skadde.

Det skal heller ikke være noen som er meldt savnet.

Brannmannskaper jobber med å slukke brannen i det gamle samfunnshuset i Karasjok. Foto: Jan Roger Østby / NRK

Brannfolkene i Karasjok har fått bistand fra brannvesenet i Lakselv.

Spredningsfare

På grunn av vind og tett bebyggelse var det lenge fare for at brannen kan spre seg.

– Vi har nå klart å begrense spredningen, sier skadestedsleder i politiet, Åse Gunleiksrud, til NRK.

Politiet ber naboer holde vinduene lukket da det er mye røyk fra brannen.

Vaktleder Jarleif Sørensen på 110-sentralen i Finnmark sier til NTB at de fikk melding via en automatisk brannvarsler klokken 23.53.

– Kort etter ringer en nabo og forteller at det er åpne flammer på stedet. Det brenner i andre etasje, og vi er i gang med slokkearbeidet. Vi har ikke kontroll, sier Sørensen.

Han forteller at de har bedt om bistand fra finske brannmannskaper i Karigasniemi, et par mil unna.