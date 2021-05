Her er nesten hele befolkningen fullvaksinert

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På den norske øygruppa Svalbard i Arktis har de jobbet på spreng etter at de fikk tilsendt vaksiner. De ble prioritert i vaksinefordelingen i mars, fordi et utbrudd her ville vært svært krevende å håndtere.

Om to uker vil 90 prosent av alle over 18 år være fullvaksinert. Dette utgjør 75 prosent av befolkningen.

– Jeg tenker ikke på vaksiner lengre. Vi er ferdige, sier Knut Selmer, akkurat nå en veldig fornøyd smitteoverlege i Longyearbyen.

Smittevernoverlege i Longyearbyen, Knut Selmer, tror kanskje det er snakk om verdensrekord i prosent vaksinerte i et samfunn. Foto: Børre Haugli / Svalbardposten

Ingen vet egentlig hvor mange som egentlig bor på Svalbard, men det siste registrerte tallet er 2869. Vel 2400 av dem i Longyearbyen.

Nesten ingen av dem er over 60 år, fordi det finnes regler som sier at du må kunne forsørge deg selv og ikke være til ulempe for samfunnet for øvrig.

Nå håper smittevernlegen uvaksinerte holder seg unna øysamfunnet.

Longyearbyen er et yndet turistmål for mange, både i Norge og i utlandet. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Vil ha vaksinerte turister

Forrige uke åpnet regjeringen for at man innad i Norge kunne reise fritt, selv om det ikke er en nødvendig reise. Men på Svalbard må du fortsatt framvise negativ test som er tatt tidligst 24 timer før avreise.

Smittevernoverlege Selmer håper fullvaksinerte på øygruppa nå får noen fordeler, og også slipper å teste seg, ifølge Svalbardposten.

Han har også en anbefaling til de som planlegger å legge turen nordover.

– Er man over 60 år og skal til Svalbard, så bør man være vaksinert. Jeg bruker å si obs, obs om man får flere uvaksinerte på besøk som er over 60 år. Det er ikke noe jeg ønsker, sier Selmer.

Han tror likevel ikke det skal bli en utfordring, all den tid de fleste 60-åringer i Norge i løpet av sommeren vil bli vaksinert.

– Men nå når vaksineringen er ferdig, kan vi konsentrere oss om å drive smittesporing. Vi har bare et beredskapssykehus, så vi er ikke rigget for sykdom eller vaksinering. Det har vært en kjempebra innsats, sier Selmer.

Det er bare én intensivseng med respirator og én sengeplass for isolasjon ved Longyearbyen sykehus. Nærmeste storsykehus er Universitetssykehuset i Nord-Norge, 1200 kilometer i luftlinje unna, som kan tilsvare 6–7 timer fra ambulansefly bestilles til man er på sykehuset.

Smittevernoverlegen på Svalbard, Knut Selmer har fått mange tilbakemeldinger fra fastboende om at det er godt å bli ivaretatt. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Lite ansvarlig å reise

Det er et privilegium, for konsekvensen er at andre på fastlandet ikke får, sier lokalstyreleder Arild Olsen om vaksinedekningen.

– Men dette er selvsagt veldig bra for oss. Det er en erkjennelse at den sivile beredskapen på 78 grader nord har sine svakheter.

Leder av Longyearbyen lokalstyre, Arild Olsen (Ap), er takknemlig for at de ble prioritert i vaksinekøen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Han synes likevel det er vanskelig å gå videre på smittevernoverlegens råd politisk.

– Vi er frie og ansvarsfulle mennesker. Men jeg vil heller si at det ville vært høyst uklokt og lite ansvarlig for de over 60 å reise til en plass med svakere beredskap enn der du kommer fra mens pandemien herjer, sier Olsen.

Hver sommer byttes omtrent 20 prosent av befolkningen ut. Dermed vil det bli en liten runde til med vaksinering til høsten, sier smittevernoverlege Knut Selmer.

– Men det blir ingen vaksinering i sommer, for det oppdraget er vi ferdig med. Det er jeg fornøyd med, sier han.