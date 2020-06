Natt til lørdag, fem dager før jordmassene feide åtte bygninger på sjøen, ble både Alta kommune, politi og NVE varslet om et lite ras i området.

Marit Ekerhovd og søsteren Kjersti Nilsen tilbrakte pinsen i morens barndomshjem på Kråkneset. De slo alarm da de oppdaget at det hadde gått et mindre jordskred på oversiden av huset deres. De varslet også om store mengder vann i terrenget.

Ett av flere bilder Marit Ekerhovd sendte NVE da hun varslet. Foto: Marit Ekerhovd / Privat

– Vi sendte NVE bilder og video, men fikk beskjed om at det ikke så ut som noen umiddelbar fare, forteller Ekerhovd.

Hendelsen har rystet hele familien.

Søstrene presiserer at de ikke er noen fagpersoner, men syns det er veldig rart at det ikke ble sendt ut noen for å undersøke det nærmere.

Ekerhovd sier det ikke er uvanlig at det flommer over litt på våren, men at vannmassene hun opplevde i pinsehelgen var unormalt store.

– Sånn som vi tolket det så det ut som om vannet hadde skiftet retning. Vi var redd for at det skulle gå flere ras, sier Kjersti Nilsen.

De ble derfor usikre på om det var trygt å være der, og reagerte da de hørte flere fagpersoner si at jordskredet kom overraskende på.

Jordskredet som gikk på Kråkneset onsdag ettermiddag var 650 meter bredt og 160 meter dypt. Foto: Anders Bjordal/NVE

NVE: – Vi gjorde en grundig vurdering

Alta kommune blir betegnet som en kvikkleiresone, og store deler av sentrum blir betegnet som utrygt å bygge på.

Det har gått flere skred i kommunen tidligere – spesielt i Talvik-området hvor også onsdagens skred gikk.

Det var likevel ikke grunnlag nok for NVE å sende ut noen for å undersøke tipset nærmere.

– Den som hadde vakt fikk oversendt bilder og pratet med vedkommende som ringte inn meldingen. Det ble sjekket opp mot kvikkleirekartene og andre geotekniske rapporter. Det ble konkludert med at det ikke var rasfarlig, sier distriktsingeniør Anders Bjordal.

– Jordskredet vi så var jo mikroskopisk i forhold til det som gikk senere, sier Marit Ekerhovd. Foto: Marit Ekerhovd / Privat

Saken ble dermed prioritert bort fra NVE sin side.

Også regionsjef Knut Hoseth i NVE mener de har gjort en grundig vurdering ut ifra opplysninger de fikk natt til lørdag, samt tilgjengelig områdeinformasjon.

– Det er mye snøsmelting og overflatevann flere steder i denne perioden. Vi vurderte det slik at det ikke var noen flere større skred på gang, sier Knut Hoseth.

Finnmark politidistrikt mottok bekymringsmeldingen på søndag, og tok deretter kontakt med NVE.

– Vi fikk oppgitt at det var blitt vurdert, men at det ikke ble gjort noe akutt med det. Det er den rollen vi har, sier operasjonsleder Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt.

Politiets ferdsselsforbud som ble opprettet etter jordskredet er forlenget frem til mandag.

Regionsjef Knut Hoseth i NVE. Foto: Therese Bergersen / NRK

– Sprekker i veien er mer bekymringsverdig

Årsaken til det 650 meter brede og 160 meter dype jordskredet onsdag ettermiddag er foreløpig uklart.

Nå skal NVE evaluere om bekymringsmeldingen ble fulgt opp på rett vis. De skal også undersøke hva som var den utløsende årsaken til jordskredet.

På gjentatte spørsmål fra NRK svarer både distriktsingeniør Anders Bjordal og regionsjef Knut Hoseth at det var riktig beslutning å ikke dra ut til området.

Onsdag kveld mottok imidlertid Anders Bjordal et bilde av en sprekk i en vei.

– Sprekker er mer bekymringsverdig for oss. Hadde vi fått dette bildet tidligere, hadde vi muligens gjort en annen vurdering, sier Bjordal.

Distriktsingeniør Anders Bjordal er sikker på at det var riktig beslutning å ikke dra ut til området i pinsehelgen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Stor risiko for jordskred i Alta

Til tross for at mye kvikkleire er avdekket i Alta kommune, er det fortsatt mye man ikke vet. Flere steder har aldri blitt undersøkt.

I 2011 kom en rapport fra Norges geotekniske institutt hvor 46 kvikkleiresoner ble kartlagt. Den gang da ble ni soner klassifisert som svært utsatt.

Kråkneset, hvor det store jordskredet gikk, ble imidlertid ikke kartlagt i rapporten.

– Vi har fulgt opp rapporten ved å se nærmere på områdene som er kartlagt. Stabiliserende tiltak er gjennomført flere steder i Alta, sier regionsjef Knut Hoseth i NVE.

Mistet barndomshjemmet

Fem dager etter at søstrene sendte inn bekymringsmeldingen, forsvant hytta deres på sjøen.

– Det er ubeskrivelig. Å se at hele bygda bare flyter av gårde ut på sjøen, sier Marit Ekerhovd.

Hun beskriver det siste døgnet som forferdelig.

– Jeg tenker at vi nesten har hatt mer flaks enn det er lov å ha. Det er alltid masse folk der ute. Det eneste huset som ikke ble tatt er der det var én fastboende.

De får aldri tilbake det de kaller paradis på jord.

– Det var barndomshjemmet til mamma, og hun pleier å tilbringe halve året der inne. At hun ikke var der nå er helt, helt utrolig.

Marit Ekerhovd og Kjersti Nilsens hytte ble dratt ut på sjøen av jordskredet på Kråkneset i Alta kommune onsdag ettermiddag. Foto: Anders Bjordal/NVE

– Ifølge NVE er det mange steder i Norge som ikke er undersøkt for kvikkleire, men de mener likevel at det er trygt å bo i Norge, sier Anders Bjordal i NVE. Foto: Christian Kråkenes / NRK