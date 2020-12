– Kanskje kan Norge bruke Svalbard for å gå foran med sirkulær tankegang?

Det lurer Ingvild Sebu Vatn på. Hun jobber i LPO Arkitekter i Longyearbyen, og mener at stedet er perfekt for å utforske gjenbruk.

På Svalbard finnes det veldig lite lokale byggematerialer. Det er ingen trær der og steinen er ifølge Vatn av såpass dårlig kvalitet at den egentlig ikke kan brukes.

Gikk i gang med pionerprosjekt

STORT POTENSIAL: Ingvild Sæbu Vatn i LPO Arkitekter i Longyearbyen mener Svalbard er et prosjekt som tør å gå foran. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Alt av byggematerialer må fraktes til øya som ligger cirka 1000 kilometer fra Fastlands-Norge. Det er både dyrt og dårlig for miljøet.

I tillegg er det liten mulighet til å deponere eller brenne materialer på øya. Det skaper for mye forurensing på et enormt sårbart område.

– Vi mener Svalbard er et perfekt laboratorium for et mer framtidsretta samfunn, sier Ingvild Sæbu Vatn.

Da havna i Longyearbyen skulle bygge en flytende badestue, bestemte de seg for å ta kontakt med det lokale arkitektselskapet.

Det ble begynnelsen på et unikt prosjekt – nemlig å bygge en badstue kun fra gjenbrukte materialer på 78 grader nord.

I fem dager i tretti minus arbeidet de på dugnad med studenter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for å ferdigstille prosjektet.

MATERIALER: Materialene som er brukt for å bygge badstua er henta fra hus som er revet i Lia. Totalt er det 140 hus som skal rives. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Hva er sirkulær økonomi? Ekspandér faktaboks Sirkulær økonomi er motsatsen til en lineær økonomi. En lineær økonomi er basert på utvinning, produksjon og bruk, og forbrenning eller deponering av avfall.

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Ved å bruke produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Regjeringens sier at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og at det skal utarbeides en nasjonal strategi om sirkulær økonomi. Kilde: Miljødirektoratet

Trengte utbedringer for å fungere

Da badstua ble testet viste det seg at den ikke var tett nok til å holde på varmen.

Havnesjef Kjetil Bråten kjøpte inn nye materialer for å tette og isolere gjenbruksbygget. Da det ble varmt i badstua sprakk de gjenbrukte husmorvinduene.

Han opplyser at etterarbeidet har fått en prislapp på litt over en halv million kroner.

– Studentene har brukt materialene sine på en god måte, men materialet man bruker sånn at sluttresultatet har en kvalitet som kan sammenlignes med et nybygg. Om det ikke er like estetisk, så må det i hvert fall være like funksjonelt, sier Bråten.

TRENGTE FORBEDRINGER: Badstua sleit i det harde Svalbard-klimaet. Den var ikke tett nok og vinduene sprakk. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Økonomi kun én del

– Badstua er en pioner som utfordrer dagens byggemetode, sier Ingvild Sæbu Vatn.

Hun mener det er en rekke faktorer som må tas med når man vurderer prosjektet: dugnaden, det lokale samarbeidet, identiteten som ivaretas ved å bruke historiske materialer, den etterlengtede bademuligheten for folk i Longyearbyen, og verdien av å utforske en mer klimavennlig byggepraksis.

– Når vi i framtida skal gjøre mer gjenbruk, er økonomi én del, men andre ting må også inn i regnestykket, sier hun.

Sæbu Vatn påpeker at selv om arbeidet med badstua er nyskapende, er ikke ideen om gjenbruk noe nytt.

– Det er godt gammelt bondevett. Snakker du med bestefaren din sier han: ja, vi tar vare på det vi har. Men akkurat nå i vår byggebransje, virker det plutselig helt nytt og rart og nesten umulig å få til, sier Vatn.

IDENTITET: Ingvild Sæbu Vatn mener det å bruke gjenbruksmaterialer kan være en måte å bevare identiteten til et sted på. På badstua er blomsterdekorasjonene et eksempel. Foto: Ingvild Saebu Vatn

Mener framtidas hjem vil være laget av gjenbruk

Arkitekt i Snøhetta og professor ved arkitekthøgskolen i Oslo, Tine Hegli, mener vi i framtida kommer til å bygge våre hjem med gjenbrukte materialer.

– Ingenting tyder på at vi har naturressurser tilgjengelig for å kunne bygge på den måten, og i det tempoet vi gjør i dag, sier Hegli.

Kombinert med at vi må få ned utslipp og sørge for at vi har nok materialer, så må vi begynne å anse at det som er bygget rundt oss – det er et arkiv, mener hun.

– Vi som arkitekter har en lei tendens til å tenke at det hadde vært fint å bare rive det som står her og kunne begynne designutviklingen helt fra scratch. Det må vi snu. Vi bør se oss rundt etter det vi har fra før og la det bli utgangspunkt for ny arkitektur, sier Hegli.

FRAMTIDSLØSNING: Arkitekt Tine Hegli påpeker at vi både blir flere mennesker på kloden og at vi på et tidspunkt vil gå tom for materialer å bygge med, hvis vi samtid vil bevare natur for framtida. Foto: Rune N. Andreasse / NRK

– Sprer seg som ild i tørt gress

– Hvordan skal bygg laget av gjenbrukte materialer fungere like bra som et nybygg?

– Det er kanskje feil utgangspunkt. Vi må heller tenke at vi er på et sted i dag som vi ikke kan tillate oss selv å være med tanke på generasjonene som kommer etter oss. Vi kan ikke måle alt opp mot en standard med ensartede materialoverflater og listfritt interiør, da blir resten av reisen en opplevelse av dalende komfort, sier Hegli.

Klimagassutslipp fra byggebransjen Ekspandér faktaboks Bygg står for omlag 40 prosent av klimagassutslippene i verden.

Produksjonen av nye byggevarer står for 24 prosent av utslippene fra bygg- og anlegg i Norge.

25 prosent av den totale avfallsmengden i Norge ble generert av bygg- og anleggsvirksomhet i 2017.

Totalt sto byggeaktivitet for totalt 1.819.948 tonn avfall i 2018. 35,7 prosent av dette var fra nybygging, 24,8 prosent var fra rehabilitring og 39,5 prosent var fra riving. Kilde: SSB, Regjeringa.no, Miljøstiftelsen Zero.

Hun opplever at ideen om gjenbruk er på god vei inn i byggenæringen, og at flere tar kontakt for samarbeid.

– Jeg synes det sprer seg som ild i tørt gress for øyeblikket. Ingen kan gjøre denne snuoperasjonen alene, det er innforstått. Her må alle bidra – det skal en storstilt dugnad til før materialgjenbruk er en innarbeidet praksis i bransjen, sier Hegli.

Hegli var med på Badstu-prosjektet for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, men vil ikke kommentere arbeidet Havna har gjort i etterkant, ettersom hun ikke har innsyn i de valgene og prioriteringene de har gjort.

Uklar framtid for badstua

Havnesjef Kjetil Bråten har fått kritikk fra Longyearbyen lokalstyre for at de ikke ble involvert mer i prosessen med Badstua, særlig når den endte med å koste en halv million.

De skal nå utrede hvor mye det koster å drifte badstua og hvem som skal gjøre det. For Bråten er det ett fett om havna eller noen andre gjør det.

– Vi får henvendelser fra inn- og utland på grunn av badstua. Både fordi den er laget av gjenbrukte materialer, og fordi vi i det hele tatt har en badstue på 78 grader nord, sier Bråten.