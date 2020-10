Hvor du bor avgjør hvor god slagbehandling du får

I årsrapporten for håndtering av hjerneslag kritiserer LHL hjerneslag norske sykehus for at det er for store forskjeller i behandlingstilbud.

Sølvi Monsen Bagge fra Kirkenes fikk slag for fem år siden. Hun føler seg heldig som fikk den hjelpen hun hadde behov for, spesielt fra det ambulante rehabiliteringsteamet (ART) ved Kirkenes sykehus.

– Jeg har fått helt topp behandling. Vi er så heldig at vi har ART i Kirkenes som har fulgt meg opp i tre år etter slaget. De har hjulpet meg med alt mulig, sier hun.

Ambulant rehabiliteringsteam bistår voksne med funksjonssvikt som gir langvarige og sammensatte problemer.

Likevel har Monsen Bagge hørt historier der det ikke har gått like bra som det har gått med henne.

– Jeg har snakket med over hundre andre slagpasienter, og det er et stort sprik. Noen får verken informasjon eller hjelp, sier hun.

Sølvi Monsen Bagge sier det er viktig at man har et team som følger en opp etter et slag, noe hun mener ikke alle kommuner har. Foto: Privat

Adressen avgjør behandlingen

Alle er nemlig ikke like heldige som Monsen Bagge, ifølge generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar.

– Satt på spissen så er adressen din ganske avgjørende for hvordan det skal gå når du får et hjerneslag, sier han.

Selv om Norge hevder seg i verdenstoppen når det gjelder overlevende etter hjerneslag, er forskjellene for store innad i landet vårt, mener Skar.

– Hvis du for eksempel er i Drammen, hvor man får nesten 46 prosent til sykehuset innen fire timer, så er det tryggere der enn i for eksempel Haugesund, hvor under 30 prosent kommer seg til sykehuset innen samme tid.

Bare i Nord-Norge er det store forskjeller på hvilken behandling man får ved slag.

I rapporten kommer det frem at i Tromsø og Bodø skårer man høyt på måloppnåelse, mens Kirkenes, Hammerfest, Mo i Rana, Narvik og Vesterålen kommer dårlig ut.

Det skåres spesielt lavt på oppfølgning etter slag, forklarer Skar.

– På dette punktet er det så store variasjoner i Norge. I Stavanger har de 98 prosent på dette punktet, mens i Narvik er det 15 prosent, sier Skar.

Tommy Skar mener det er for store forskjeller mellom sykehusene i Norge når det gjelder akuttbehandling. Foto: Nils Atle Sundnes / NRK

Jobber for å redusere uønsket variasjon

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet sier de vet det er geografiske variasjoner i tilbudet, av forskjellige grunner.

– Regjeringen jobber hele tiden for å redusere uønsket variasjon i behandlingen av pasientene i norsk helsetjeneste, ikke bare for pasienter med hjerneslag, men alle pasientgrupper, sier Erlandsen.

Hun påpeker at utviklingen innen hjerneslagbehandling har vært positiv de siste årene.

– Rapporten viser blant annet at 94 prosent av pasientene behandles i slagenhet, noe som er svært gledelig. Samtidig vet vi at det er variasjoner i akuttbehandlingen, oppfølgingen og rehabiliteringstilbudet til pasientene, sier statssekretæren.

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet mener tallene viser at arbeidet som er gjort har ført til at flere får god behandling og oppfølging. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

– Tar gjerne flere år før man er tilbake

Sølvi Monsen Bagge sier seg enig i påstanden til Skar om at adressen til slagpasienten er avgjørende for behandlingen.

– Det har han nok helt rett i. Kompetansen må styrkes i hver kommune over hele Norge slik at de er kapabel til å ta seg av folk som kommer og har hatt et slag, sier hun.

Hun påpeker at et slag rammer hele familien, og at det er såpass store forandringer at det må mye hjelp og ressurser til.

– Hvis Helse-Norge skjønner det, vil flere bli friskere om de får den hjelpen de trenger. Et slag tar gjerne år før man er tilbake fra, samtidig som det er ikke sikkert livet noen gang vil bli det samme, sier Monsen Bagge.

Den hjelpen hun selv har fått fra Kirkenes sykehus unner hun alle slagpasienter å få.

– Jeg tror at jeg ikke vet hvor jeg hadde vært i dag om det ikke var for ART i Kirkenes, sier hun.