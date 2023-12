Hver ansatt i matfiskoppdrett skaper verdier for 4,6 millioner

Hver ansatt i havbruksnæringen skaper verdier for 2,4 millioner kroner, og mest kommer fra dem som jobber på merdkanten, viser en rapport.

I matfiskoppdrett gir hvert årsverk 4,6 millioner i verdiskaping, noe som er rundt fire ganger mer enn gjennomsnittet for norsk industri. Det kommer fram i rapporten «Havbruksnæringens ringvirkninger», som forskningsinstituttet Nofima la fram onsdag.

Lønnsomheten i havbruksnæringen henger sammen med den sterke prisøkningen på laks, men svak kronekurs bidro også. I fjor økte verdiskapningen i havbruk med hele 50 prosent.

– Med kraftig økning i salgsprisen og dermed god lønnsomhet ga det seg store positive utslag for verdiskapingen, sier forsker Audun Iversen, prosjektleder for rapporten

Den er laget av Nofima på oppdrag fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

2022 nådde utbetalingene fra Havbruksfondet rekordhøye 3,1 milliarder kroner, fordelt på 140 kommuner og syv fylker. Kommuner i Troms og Finnmark mottok 971 millioner over to år, Vestland og Nordland fikk over 800 millioner, mens Trøndelag mottok 732 millioner fra Havbruksfondet. (@NTB)