Hvalross har blitt turistattraksjon: – Vis respekt og hold avstand

– Jeg har sett tilfeller der han stakk til sjøs fordi folk ble for nærgående. Det er litt synd at han skal måtte vike fordi folk er for nærgående, sier Bente Synnøve Olsen.

Hvalrossen er en sjelden gjest i Fastlands-Norge. Den holder vanligvis til på Svalbard og tilsvarende breddegrader. Det hender likevel at et enkelt dyr trekker sørover.

Den har mektige tenner, hvalrossen som for tiden gjester Hammerfest kommune i Finnmark. Foto: Olaf Andreasson

Det var like før påsken at Olsen observerte hvalrossen for første gang. Hun bor omtrent fire kilometer fra der den dukket opp, i Repparfjorden i Hammerfest kommune.

– I påsken så toppet det seg helt. Det sto biler i svingene og halvveis ute på veien. Det var et folkehav uten like, forteller Olsen.

Hun ber om at folk som oppsøker hvalrossen holder avstand, og ikke provoserer den.

Audun Rikardsen synes det er artig at folk får oppleve dette, men oppfordrer folk til å holde avstand. Du trenger javascript for å se video. Audun Rikardsen synes det er artig at folk får oppleve dette, men oppfordrer folk til å holde avstand.

Farligste arktiske dyr i vann

En som støtter Olsen i at publikum bør holde avstand og vise respekt, er biolog ved UiT, Audun Rikardsen.

– Hvalross er kjent for å være det kanskje farligste arktiske dyret du kan treffe på i vann.

– Men på land så er de mer klumsete. Det er ikke slik at han kommer springende etter deg, men folk bør holde avstand og vise respekt til dyret, sier Rikardsen.

Han sier at synet av en hvalross på så nært hold er et fantastisk skue, men om dyret begynner å røre på seg eller gi lyd, så bør man trekke unna.

– Det er helt normalt at en hvalross kan sove i både ett og to døgn etter at de kommer på land, forteller biolog Audun Rikardsen, og legger til at den ikke nødvendigvis er syk selv om det ser ut som den har vært på fylla. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Sittet på en stein i fem timer

En av dem som har brukt flere timer på å observere hvalrossen, er Olaf Andreasson. Han er naturfotograf og har hytte like ved der hvalrossen oppholder seg.

Olaf Andreasson sier hvalen opptrådte som en konge: – Han løftet på hodet, så på sitt publikum og la seg ned igjen. Foto: Privat

– Jeg har sittet i fjæra i fem timer på en stein og sett på hvalrossen som har krøpet lenger og lenger opp. Etter hvert som sjøen har flødd, så har han kommet krypende rett mot meg.

Andreasson sier han ikke kunne se noe til at hvalrossen ble preget eller stresset av alle som oppsøkte dyret:

– Nå har ikke jeg peiling på hvalrossadferd, men man ser om et dyr føler ubehag eller om det blir ekstra årvåkent og oppmerksom på aktiviteten rundt.

– Han var uforskammet rolig denne karen, han virket ikke spesielt påvirket av de mange skuelystne, forteller Andreasson. Foto: Olaf Andreasson

Besøkte Hvaldimir i påsken

Et annet velkjent marint pattedyr som har oppholdt seg i det samme geografiske området som hvalrossen, er Hvaldimir.

Og en som fortsatt holder kontakten med han, er nettopp biolog Audun Rikardsen:

– Jeg var og besøkte Hvaldimir i påsken. Nå er han nede i Nordland, i Salten-området. Han er i relativt god kondisjon, så det ser ut som han klarer seg fint, forteller Rikardsen.

Hvalross Ekspandér faktaboks Hvalross var en gang svært vanlig på Svalbard, men 350 års intens fangsting utryddet nesten bestanden. De ble fredet på øygruppa i 1952.

Etter 50 års fredning er bestanden fortsatt lav, og arten er å finne på den norske rødlista over truede dyrearter selv om bestanden har tatt seg litt opp de seinere årene. De har gradvis begynt å bruke gamle liggeplasser på land hvor det ikke har vært sett hvalross på mange årtider.

Har blitt sett så langt sør som i England.

Hunnene kan veie mer enn 850 kilo, mens hannene kan gå over 1200 kilo.

Bærer det latinske navnet Odobenus rosmarus. Kilde: Norsk Polarinstitutt/Jan Einarsen