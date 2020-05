Hva kan du om treningstrender som har fått oss svette gjennom tidene?

Rock around the clock

Pilates fokuserer på tankekraft for å kontrollere musklene, og er god trening for kjernestyrke. Treningsformen ble utviklet av tyske Joseph Pilates på starten av 1900-tallet, og består av en rekke grunnprinsipper. Hvor mange da?

Gjennom 90-tallet lå kroppsfokuset blant veldig mange kvinner på at man skulle være tynn, men de siste tiårene har pendelen svinget til at man heller skal være skikkelig sterk. Mange har også meldt seg på i konkurransen som kårer både Norges sterkeste kvinne og mann. Hva kalles denne typen konkurranse?

9/10 For tøffinger

Foto: Jan Åge Sundnes

Crossfit er en høyintensiv og variert treningsform som ble utviklet i USA på starten av 80-tallet. Den store crossfitbølgen kom først til Norge for om lag ti år siden – og siden har mange blitt frelst. Et veldig vanlig begrep i crossfit er WoD – hva står dette for?