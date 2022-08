Hurtigruten taper mindre penger

Hurtigruten Group fikk et resultat før skatt på minus 420 millioner kroner i årets andre kvartal. Det er en bedring fra minus 653 millioner kroner i samme kvartal i fjor, skriver Finansavisen. Samtidig steg driftsinntektene til selskapet med det tredobbelte, fra 457 millioner kroner i andre kvartal fjor, til 1,5 milliarder i samme periode i år. For første gang siden starten av koronapandemien har selskapet et positivt resultat etter skatt i juni.