Hurtigruten stopper all cruisevirksomhet

Hurtigruten stopper all virksomhet med ekspedisjonsskip. Det gjør de på grunn av utbruddet av korona på cruiseskipet MS «Roald Amundsen».

Alle seilinger med MS «Roald Amundsen», MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen» er innstilt, både i og utenfor norsk farvann.

Det skriver Hurtigruten i en pressemelding.

Hurtigrutens rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes påvirkes ikke.

40 personer er bekreftet smittet etter at Hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» var på ekspedisjonscruise til Svalbard.

Intern svikt

Hurtigruten gjennomgår nå hva som skjedde i perioden frem til de første koronatilfellene blant mannskapet på MS «Roald Amundsen» ble bekreftet fredag formiddag.

Konserndirektør Daniel Skjeldan sier at de gjør en full gjennomgang av egne prosedyrer.

– En foreløpig evaluering viser at det har vært svikt i flere av våre interne prosedyrer, sier han.

Konserndirektør i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, sier selskapet har sviktet. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Kontakter gjester

Hurtigruten starter arbeidet med å kontakte gjester berørt av kanselleringene mandag.

– Dette er en alvorlig situasjon for alle som er berørt. Vi har ikke vært gode nok og vi har gjort feil. På vegne av alle oss i Hurtigruten er jeg lei meg for det som har skjedd. Vi tar ansvaret vårt fullt ut. Det sier konsernsjefen.

Hurtigruten fulgte ikke FHIs sine anbefalinger

Allerede onsdag fikk Hurtigruten beskjed om at en person som hadde seilt med ekspedisjonsskipet «Roald Amundsen» til Svalbard mellom 17. og 24. juli, hadde fått påvist smitte.

Folkehelseinstituttet anbefalte Hurtigruten å kontakte passasjerene så raskt som mulig. Det tok likevel to dager før passasjerer ble varslet om smitte.

– Vi skulle gjerne sett at passasjerene hadde fått beskjed tidligere. Dette for å begrense videre smitte. Vi opplever at det har vært forsinkelse i den prosessen. Det sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Hurtigruteledelsen har tidligere sagt at de ikke visste at de skulle ha varslet passasjerene etter første tilfelle av koronasmitte. De fulgte råd fra skipslegene om bord.

Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, sier de ønsket passasjerene skulle bli varslet tidligere. Foto: NRK

Politiet og Fylkeslegen undersøker

Politiet undersøker koronautbruddet på hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen». Både Hurtigruten og ansatte om bord i skipet risikerer straff.

Også Fylkeslegen i Troms og Finnmark undersøker Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet på skipet.

Store deler av Norge berørt

Det er hele 69 kommuner i Norge som er berørt av smitteutbruddet.

Smittesituasjonen gjelder to seilaser med MS Roald Amundsen, en fra 17.–24. juli, og en fra 25.–31. juli. Seilasene har hatt samme mannskap, men forskjellige passasjerer.

Tromsø kommune nærmer seg full oversikt over hvem som var ombord i de to hurtigrute-seilasene hvor det har blitt oppdaget korona. Det sier Margrethe Kristiansen avdelingsdirektør for helse om omsorg i Tromsø kommune.