Hurtigruten selger unna eiendommer på Svalbard for 690 millioner kroner

Store Norske overtar dermed Hurtigrutens bygninger i Longyearbyen og leier bygningene så tilbake til Hurtigruten Svalbard.

Administrerende direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas, sier at de to selskapene nå inngår en 30 år lang samarbeidsavtale om utvikling av reiselivet på Svalbard.

– Næringseiendom er et satsingsområde for oss, og vi har lenge ønsket å kjøpe Hurtigruten Groups bygningsportefølje på Svalbard. Hurtigruten Svalbard er den største reiselivsaktøren på Svalbard, som gjennom langsiktig, profesjonelt og systematisk arbeid har bidratt til å utvikle Svalbard til en svært attraktiv reisedestinasjon. Dette er en spennende og kommersiell investering som passer godt inn i vår eksisterende virksomhet, og vi ser frem til å utvikle Svalbard som reiselivsdestinasjon sammen med Hurtigruten i årene som kommer, sier Ertsaas i ei pressemelding.

– Perfekt partner

Hurtigruten Svalbard har tre hoteller, butikker, flere leiligheter og drifter en stor mengde aktivitets- og utfluktstilbud.

Hurtigruten er en av de største arbeidsgiverne i Longyearbyen.

– Det har over tid vært stor interesse for eiendommene våre på Svalbard fra flere seriøse aktører. Svalbard er en nøkkeldestinasjon for oss, og vi har et evighetsperspektiv på satsingen vår. Derfor har det vært viktig for oss å finne en perfekt partner som kan være med på den langsiktige utviklingen av reiselivet og Svalbard-samfunnet. Det fant vi med Store Norske, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.

Totalt er det 40.000 kvadratmeter med bygningsmasse som nå selges.

– Ettersom vi overlater bygningsmassen til en profesjonell eiendomsaktør, kan vi nå fokusere på det vi er aller best på: Nemlig skape unike opplevelser, og ikke minst helårsaktivitet og flere helårs arbeidsplasser på Svalbard. Vi har et langt og godt samarbeid med Store Norske, og vi ser frem til å sammen utvikle Svalbard som turistdestinasjon, sier destinasjonsdirektør Per Brochmann i Hurtigruten Svalbard.

Store Norske eies av Næringsdepartementet og utvinner kull fra Gruve 7. Selskapet driver også med eiendomsutvikling.

– Store Norske har over hundre års historie på Svalbard og har tatt aktivt del i utviklingen av Longyearbyen som samfunn. Vi har vært med på å legge grunnlaget for at vi i dag har et moderne samfunn så langt mot nord. Med vår kompetanse, lokale forankring, langsiktighet og tydelige miljøprofil, vil vi kunne være en god partner for Hurtigruten, sier Annette Malm Justad, styreleder i Store Norske i ei pressemelding.

Støtter kjøpet

Nærings- og fiskeridepartementet bidrar nå med penger slik at Store Norske nå kan kjøpe bygningene.

– Store Norske er en sentral aktør på Svalbard. Selskapet er allerede aktiv innenfor eiendomsforvaltning lokalt, og har næringseiendom som ett av flere satsingsområder. Kjøpet av disse bygningene passer godt inn i Store Norskes strategi, og vil styrke selskapet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).