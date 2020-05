Hurtigruten forlenger driftsstans – håper på oppstart i juni

– Vi håper å se skipene våre seile igjen i sommer. Men vi trenger flere avklaringer, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Reiselivsgiganten Hurtigruten har sett seg nødt til å legge 14 av 16 skip til kai. Selskapet har permittert nesten 3000 ansatte siden de måtte stanse hele virksomheten i midten av mars.

– Det er tøft å se skip ligge i opplag. Men akkurat nå har vi ikke noe annet valg, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam. Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

Han sier Hurtigruten ser for seg en gradvis oppstart fra midten av juni.

– Men for at det skal være mulig, må vi ha finansielle avklaringer på plass, sier Skjeldam.

Hurtigruten har bedt regjeringen om to ting:

At staten kjøper mer kapasitet om bord og kompenserer for tapte billettinntekter.

At Hurtigruten får et lån gjennom Statens obligasjonsfond eller en annen låneordning.

Men finansminister Jan Tore Sanner (H) har sagt til NRK at Statens obligasjonsfond ikke er ment som et statsstøttetiltak.

MS Trollfjord på Geirangerfjorden. Foto: CONNY WUNSCHE / Hurtigruten

– Skal ikke støtte enkeltbedrifter

– Obligasjonsfondet skal først og fremst bidra til at flere tar del i obligasjonsmarkedet, sier Jan Tore Sanner.

– Fondet skal ikke skreddersys for å treffe enkeltbedrifter. Vi har iverksatt andre ordninger som i større grad er ment å fungere som hjelp til kriserammede bedrifter.

– Obligasjonsfondet skal først og fremst bidra til at flere tar del i obligasjonsmarkedet, sier Jan Tore Sanner. Foto: Terje Pedersen

Forutsetningen om at obligasjonsfondet ikke skal innebære statsstøtte følger av loven, som et samlet Stortinget har sluttet seg til, forklarer han.

– Avkastningskravet støtter oppunder nettopp den forutsetningen.

Han sier at tilbakemeldingene Finansdepartementet har fått viser at tiltaket har fungert etter hensikten.

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, sier en oppstart i juni vil bety å seile med røde tall i regnskapene, og at det er derfor de har bedt om økonomisk hjelp.

Slik vil Hurtigruten seile i sommer Foto: NRK Ekspandér faktaboks I rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes blir 9 av 11 skip ute av drift til minst 15 juni.

Fra midten av juni håper Hurtigruten å gradvis trappe opp virksomheten i rutetrafikken. Første planlagte ordinære avgang blir MS Finnmarken fra Bergen 16. juni.

Frem til 15. juni fortsetter Hurtigruten etter avtale med Samferdselsdepartementet lokaltrafikk med to skip i en spesialtilpasset rute mellom Bodø og Kirkenes, for å ivareta viktig gods- og persontrafikk mellom havner i Nord-Norge.

Hurtigrutens ekspedisjonscruisevirksomhet er midlertidig stoppet. Det rammer ekspedisjonscruise både i og utenfor norsk farvann, blant annet langs norskekysten og på Svalbard. Blant annet er Alaska-sesongen med hybriddrevne MS Roald Amundsen kansellert. Det samme er skipets planlagte seiling gjennom Nordvestpassasjen.

Hurtigrutens landbaserte virksomhet på Svalbard står også stille. Hoteller, restauranter og opplevelser er stengt, og de fleste ansatte i datterselskapet Hurtigruten Svalbard er permittert. Hurtigruten jobber med lokale og nasjonale myndigheter for åpne for turistvirksomhet på Svalbard denne sommeren. Kilde: Hurtigruten

– En sommer med underskudd

– Selv om vi tar opp seilingene i juni, er vi på ingen måte ute av krisen. Det vil være ren underskuddsvirksomhet i en overgangsperiode, sier Skjeldam.

Han er derfor glad for at en rekke politikere har gitt sin støtte til selskapet.

Senterpartiet, som har krevd at regjeringen stiller opp for Hurtigruten, skjønner godt at Hurtigruten er usikre på om Sanners medisin virker.

Årsaken er at staten stiller høye krav til avkastning på obligasjonslånene.

Hurtigrutens hybridskip MS Roald Amundsen i Tromsø. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Hurtigruten har en spesiell rolle i Norge. Det er veldig viktig å sikre videre drift, har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sagt til NRK.

Både Senterpartiet, Ap og Norsk Sjømannsforbund krever at kravet til avkastning må bort.

– Vi må nok jobbe ganske hardt videre. Regjeringen har stilt så tøffe krav til avkastning at staten skal tjene penger på utlånet. Det mener vi er i strid med det Stortinget har vedtatt, sier Slagsvold Vedum.

Skjeldam håper på sin side at de skal kunne ha de ansatte tilbake på jobb så fort som mulig. Men da må finansielle løsninger raskt på plass, sier han.

– Når det er på plass, kan vi gradvis ta opp seilingene, få våre ansatte tilbake på jobb, og bidra til økt aktivitet i det lokale næringslivet langs hele kysten, sier Skjeldam