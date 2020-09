Hurtigruten bytter ut omstridt cruiseskip – setter inn skip med norsk flagg og mannskap

Bytte av skip skal løse en lang uenighet rundt bruken av cruiseskipet MS «Fridtjof Nansen», som ligger til kai i Hellesylt.

Skipet er blitt brukt som hotell for filmcrewet under filmingen av den syvende utgaven av «Mission Impossible».

Mandag var partene innkalt til næringsminister Iselin Nybø (V). Hun ba selskapet endre det hun og politiet mener er lovstridig praksis.

– Vi er glade for at produksjonsselskapet har vært villige til å finne en løsning sammen med oss, og at de har akseptert Hurtigrutens forslag om å bytte ut MS Fridtjof Nansen med MS Finnmarken som utleieskip i forbindelse med filminnspillingen, sier Anne Marit Bjørnflaten, direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten.

– Sammen med MS Vesterålen, som fortsatt er en del av avtalen, vil MS Finnmarken ligge ved kai i Åndalsnes resten av leieperioden. Begge skipene er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR), sier Anne Marit Bjørnflaten, som er direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten.

MS Finnmarken starter oppdraget i begynnelsen av neste uke, med norsk flagg og norsk mannskap.

Mannskapet rammes ikke

Hurtigruten står likevel fast ved at de opererer innenfor loven ved å bruke MS «Fridtjof Nansen» som hotell, og at utleien er en ekstraordinær enkelthendelse.

– Sjøfartsdirektoratet har bekreftet at skipet ikke regnes som et hotellskip, at bruken av skipet ligger godt innenfor NIS-loven og dermed er fullt lovlig, sier Bjørnflaten.

– Men etter at statsråd Iselin Nybø var tydelig på at hun ville gjøre en forskriftsendring for å endre NIS-reglene, startet vi arbeidet med å se på alternative løsninger. Dette er gjort i dialog med departementet, fagforeningene og oppdragsgiver.

Ifølge Bjørnflaten vil ikke det internasjonale mannskapet på MS Fridtjof Nansen rammes av endringen.

– Det betyr at vi selvfølgelig vil lønne dem etter norske vilkår i avtaleperioden – slik planen har vært hele tiden.