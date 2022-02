– Vi er sterkt kritisk til Putin-regimets handlinger, men samarbeidet mellom folk i nord er tett og nært, og det må fortsette, sier utenriksministeren til NRK.

– Vi skal ikke sanksjonere det russiske folk. Vi sanksjonerer Putin-regimet.

Det Putin kaller «fredsbevarende styrker», beskrev hun slik i talen:

– Russland har i praksis okkupert deler av en selvstendig uavhengig nasjon, Ukraina. De er i posisjon til å gjennomføre en storstilt militær operasjon også mot resten av Ukraina uten varslingstid.

Huitfeldt sa at Norge ikke vil forhandle om folkeretten eller om grunnleggende internasjonale kjøreregler.

– Norge støtter Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Vi fordømmer Russlands handlinger i Ukraina, men vi ønsker å fortsette samarbeidet med et russiske folket.

Nato enda viktigere

Huitfeldts deltakelse på konferansen blir kortere enn planlagt. Men selv om hennes russiske motpart Sergej Lavrov ikke er til stede, var det ikke på tale å droppe konferansen, sier hun til NRK.

Anniken Huitfeldt kom til Kirkenes i 11.30-tiden i formiddag. Besøket blir kortere enn planlagt på grunn av situasjonen i Ukraina. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Huitfeldt mener fortsatte samtaler med Russland er viktig for å fremme norske interesser. Samtidig tror hun klimaet kan bli kjøligere.

– Så langt har vi ikke sett noen uvanlig aktivitet i nord som har direkte implikasjoner for kontakten og samarbeidet med Russland. Men vi må dessverre være forberedt på det. I møte med en ny situasjon og et mer utfordrende forhold til Russland, er det tydeligere enn noen gang at Norge er helt avhengig av Natos kollektive sikkerhet.

Nært samarbeid

Norges samarbeid med Russland har store konsekvenser i det daglige. Landene forvalter enorme fiskeresurser i fellesskap. I år skal det tas opp nesten 1 million tonn fisk – mest torsk, men også hyse, lodde og andre arter.

Landene samarbeider også om søk og redning i de enorme havområdene.

– Vi kan ikke slutte med det, sier Huitfeldt.

Hun mener Kirkeneskonferansen er en viktig møteplass for folk i regionen.

– Det er viktig å ta vare på det pragmatiske samarbeidet her. Folk i Sør-Varanger vet veldig godt hva det handler om: At vi aldri skal være naive, men at vi har et naboskap til Russland som vi har interesse av å ivareta, sier Huitfeldt.

– Folk i Kirkenes har levd i dette spennet i mange år, og de håndterer det godt.

Kystvakten kontrollerer en russisk fiskebåt. Norge og Russland forvalter enorme fiskestammer sammen. I år er kvotene på nesten 1 million tonn, vesentlig torsk. Foto: Jonas Selim / Forsvaret

– Hvor sårbar er Norges posisjon i Arktis?

– Det er ikke noe økt spenning her. Vi har all interesse på sikt av å stå vakt ved folkeretten. Og vi skal ta vare på både avskrekking gjennom gode militære øvelser med våre allierte, som vi alltid har vært avhengig av, og beroligelse: at vi ikke tar allierte styrker til denne delen av Norge, sier Huitfeldt.

– Denne politikken har tjent Norge svært godt siden andre verdenskrig, og den skal vi fortsette med.