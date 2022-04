– Nå begynner det. Det skjer hver eneste vår; punkteringer, knuste felger og bunnpanner som slår ned i telehivene, sier Dag Rune Toresen.

Han er bilberger i Midt-Troms Autoservice AS, og har allerede henta flere biler som har blitt skadet etter hvert som dårlige veibaner tiner fram. Enkelte veistrekninger er gjengangere. Spesielt fylkesvei 854 mot Målsnes i Målselv og Senja-veiene gjør store skader.

Bilberger Dag Rune Toresen må ut på mange bergingsoppdrag på grunn av dårlige veier. Foto: Malin Straumsnes / NRK

– Det som er skummelt er hullene med utvaska asfalt som over tid ødelegger biler for store summer, sier Toresen.

Spesielt hvis det er vann i hullene vil det være vanskelig for bilister å bedømme hvor dype de er. Får man ødelagt felgen på en bil, anslår Toresen at det fort kan koste over 10.000 kroner å bytte ut dekk og felg. I noen tilfeller kan man ende opp med å måtte bytte alle fire dekkene.

– Spesielt ute i distriktene kan det være ille. Det er mye tungtrafikk ute i bygdene som heller ikke gjør ting bedre, sier bilbergeren.

– Kraftig smell

Tirsdag før påske var uhellet ute for Martin Bachmann fra Grunnfarnes på Senja og hans Ford Mondeo 2015-modell. Det skjedde i nabobygda, på vei hjem fra butikken.

– Jeg kjenner jo veien godt og vet at veien har sunket ved alle stikkrennene. Likevel gikk det galt denne gangen. Jeg hørte et kraftig smell da bilen tok i bakken, sier han.

Da han kom hjem, oppdaga han en stripe av olje etter bilen. Han regner med at bilen har fått en lekkasje på bunnpannen, under motoren. Det er fortvilende, sier 34-åringen.

Martin Bachmann må ut med sure seks tusen kroner etter bilen ble ødelagt på en dårlig vei på Senja. Foto: Privat

Tirsdag kom Toresen med redningsbil og henta Forden hans. Nå må den på verksted. Selv om forsikringen dekker hoveddelen av skaden, må han ut med seks tusenlapper i egenandel. Det svir i lommeboka.

– Veiene forfaller og er nesten ikke kjørbare. Jeg skjemmes over å bo her, sier han og forteller at han både har familie og venner som har fått bilene sine ødelagt av selve veien.

Fire av ti skader bilen

Nå går også NAF ut med et krav om bedre veistandard. En undersøkelse interesseorganisasjonen har fått utført av Norstat, viser at norske bilister i snitt bruker 17.000 kroner på å reparere bilskader som er forårsaket av dårlige veier.

40 prosent av bilistene opplyser at de har fått skader på bilen sin. Mest vanlig er skader på dekk og felger (54 prosent), skade på frontrute, glass og lykter (39 prosent) og skade på hjulstilling, oppheng og bremser (37 prosent).

Spesielt er det fylkesveiene som er «syndebukkene». Det er med andre ord i distriktene det er verst.

Camilla Ryste er kommunikasjonssjef i NAF. Foto: NAF

– I Nord-Norge er det så mange som 55 prosent som svarer at de har fått skader på bilen sin på grunn av dårlig vei, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Etterslepet på veivedlikehold er ifølge Ryste anslått å koste 100 milliarder kroner. NAF mener det er viktig at politikerne nå bruker mer penger på veivedlikehold

– Vi mener det må komme mer penger over statsbudsjettene, og så må fylkene lage gode planer for hvordan de skal tette igjen det enorme vedlikeholdsetterslepet.

Historisk løft på gang

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Agnete Masternes Hanssen (Ap), er helt enig i at fylkesveinettet må forbedres.

Ikke minst er det viktig for å kunne realisere ambisjonene om å femdoble sjømateksporten.

Da må selve veikroppene forsterkes sånn at de tåler all tungtransporten det vil medføre.

– Vi har de dårligste fylkesveiene i landet, og bare i vårt fylke er etterslepet på nærmere 10 milliarder kroner. Men nå er vi i gang med et reinvesteringsprogram som blir et historisk løft i Troms. Og også i Finnmark skal viktige næringsveier oppgraderes, sier fylkesråden.

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Agnete Masternes Hanssen (Ap) trenger enda mer penger til fylkesveier. Men nå er det på gang et historisk løft, sier hun. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Bilistene kan bli kasteballer

I mellomtiden treffer bilberger Dag Rune Toresen mange fortvilte bileiere som har fått ødelagt bilen sin av dårlige veier.

– Én ting er skader man har påført bilen selv. Men når man er uheldig å kjøre nedi et hull som ingen har forutsetning å vite noe om – det er noe annet, sier han.

Og å få erstatning fra veieierne er vanskelig. Ofte blir bilistene en kasteball mellom stat og fylke og entreprenørene som har vedlikeholdsansvaret.

NAF mener det må bli enklere å få erstatning, men først og fremst må vedlikeholdet prioriteres.