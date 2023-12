Statsråd Sandra Borch (Sp) og tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er enige om én ting: Når Stortinget skal vedta regler for opptak til høyere utdanning, bør disse reglene kunne stå seg over tid.

Fra 2018 innførte Solberg-regjeringen minstekrav om karakteren 3 for å komme inn på sykepleier- og lærerutdanning. Det har ført til at antall søkere til sykepleierutdanningen har gått kraftig ned, det viste en opptelling fagbladet Sykepleien har gjort.

«Stå seg over tid»

Ifølge Sandra Borch (Sp), statsråd for forskning og høyere utdanning, har ikke regjeringen bestemt seg for om de vil gå inn for å fjerne karakterkravet, men:

– Det er viktig å få til en løsning som står seg over tid, sier Borch.

Og pipen har omtrent den samme lyden hos opposisjonen.

– Det vil være en klar fordel om vi blir enige, nettopp fordi det skal stå seg over tid, sier Høyres Jan Tore Sanner.

Sandra Borch i Senterpartiet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Ønsker høye krav

Men der slutter kanskje enigheten, i hvert fall hvis regjeringen skulle bestemme seg for å trosse Høyre, og gå inn for å fjerne karakterkravet. Og Høyre er kategoriske, og stiller ultimatum.

– Karakterkravene er det ikke aktuelt for Høyre å lempe på. Elevene skal møte kvalifiserte lærere i klasserommene, lærere med god kompetanse. Karakterkrav til lærerutdanningen bidrar også til høyere status for utdanningen. Det er ikke bare et galt signal, men også gal politikk, å senke kravene når det er færre som søker. Vi må stille høye krav til så viktige utdanninger, sier Sanner.

Jan Tore Sanner i Høyre. Foto: Azad Razaei

Og Høyre får støtte fra sykepleierstudentenes tillitsvalgte i Tromsø.

– Regjeringen bør gå inn for å beholde karakterkravene. Det sikrer et minimumskrav til sykepleierstudentene, og det bidrar til å ivareta sikkerheten for pasientene våre, sier Henriette Karlsen Brenna, som er studenttillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund.

Lærerstudentenes tillitsvalgte i Tromsø er kommet til et litt annet standpunkt.

– Fordelen med et karakterkrav er at studentene kan få en følelse av at de har oppnådd noe ikke alle andre kan oppnå. Ulempen er at man kan gå glipp av mange som kunne blitt veldig gode lærere, sier Fabine Fjellberg Moldenæs, som er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Hun peker på at læreryrket er praktisk.

– Ferdighetene man skaffer seg som lærer er mye viktigere enn resultatene man hadde på videregående, sier Moldenæs.

Fabine Fjellberg Moldenæs er studenttillitsvalg i Utdanningsforbundet.

Fire universitet søkte om fritak

20. desember ble det kjent at statsråd Sandra Borch (Sp) sa nei til fire universitet, som hadde søkt om fritak fra karakterkrav på lærer- og sykepleierutdanning.

Borch ga beskjed om at hun ikke ville innvilge noen dispensasjon nå, men vente til en samlet vurdering av opptaksreglene er gjort neste år.

Synes oppmerksomheten rettes mot feil sted

Prorektor Kathrine Tveiterås ved UiT – Norges arktiske universitet, gir politikerne en klar anbefaling om å droppe karakterkravet.

– I debatten savner jeg større oppmerksomhet om hvilke kandidater vi får ut i samfunnet etter endt utdanning. Som universitet har vi tro på at vi kan lære studentene noen ting. Så er det viktig at vi opprettholder nasjonale deleksamener, slik at vi kan forsikre dem som måtte lure på det, om at kvaliteten på dem vi sender ut i arbeidslivet ikke endres, sier Tveiterås.

Etter at det nå har oppstått diskusjon om å igjen endre på karakterkravet, krever Tveiterås at Stortinget i hvert fall skal komme fram til en løsning som vil bestå.

Kathrine Tveiterås, prorektor på UiT Norges arktiske universitet. Foto: David Jensen / UiT

– Det som er viktig er at vi får forutsigbarhet, og at det ikke kommer nye krav og kriteriet med skiftende regjeringer, det har vi sett i andre utdanningspolitiske spørsmål, som for eksempel knyttet til kristendom og religion i skolen. Det aller viktigste er forutsigbarhet og langsiktighet, sier Tveiterås.

Anbefaler Ap å kutte karakterkrav

Der statsråd Sandra Borch sier at regjeringen ikke har bestemt seg, har Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning tenkt seg ferdig.

– Jeg vil anbefale Arbeiderpartiets stortingsgruppe å fjerne karakterkravene. Vi trenger å få flere gjennom både lærer- og sykepleierutdanning. Det er store utfordringer i distriktene med å rekruttere til skoler, sykehjem og andre steder. Vi må prøve alle mulige metoder for å løse dette, sier Lise Selnes (Ap).

Lise Selnes i Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet

Regjeringen skal legge fram sitt forslag til vedtak for Stortinget nærmere neste sommer. Statsråd Sandra Borch (Sp) vil bruke tiden framover til å konkludere.

– Det er viktig for meg si at regjeringen ikke har landet på hva vi skal gå for, men vi ønsker diskusjonen velkommen. Vi ser at utdanningsinstitusjonene har meninger om dette, og det vil spille inn våre vurderinger. Og så vil det være en dialog med Stortinget om å få et politisk flertall. Vi vet at vi trenger flere sykepleiere og lærere, så vi er nødt til å rigge et system som gjør at vi får de hendene vi trenger, sier Borch.