Førstvoterende dommer Ingvald Falch mener folket i Karasjok ikke eier grunnen i kommunen sammen. Den skal fortsatt eies av finnmarkingene i fellesskap gjennom selskapet Finnmarkseiendommen.

Argumentasjonen hans er et fullt gjennomslag for det som hele tiden har vært kronargumentet til Finnmarkseiendommen:

Bruken av området har ikke fulgt kommunegrensene. Den er heller knyttet til de enkelte bygdelagene, og til reindrifta, som har vandret over store områder.

– Ulike brukere og bruksgrupper har brukt forskjellige deler av det store tvisteområdet. Det illustreres ved at mange bygdelag og sidaer har fremsatt egne krav om rettigheter, sa Falch.

Avgjørelsen bygger på vanlig nasjonal rett. Folkeretten leder ikke til noe annet resultat, sier Falch.

Høyesterettsdommer Espen Bergh leser nå sin dissens, der han kommer fram til at lokalbefolkningen har eiendomsrett.

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå, FeFos styreleder Geir Thrane og direktør Tom Mikalsen kom til Høyesterett for å følge opplesingen av dommen i Karasjok-saken. Foto: Inga Kare Marja I. Utsi / NRK

Innbyggerne har krevd eiendomsretten til 98 prosent av Karasjok kommune, et område på 5361 kvadratkilometer.

Les om bakgrunnen her: Tre parter krever eiendomsretten. Slik argumenterer de.

På forhånd er det klart at avgjørelsen vil vekke sterke reaksjoner uansett resultat:

For tilhengerne av lokal eiendomsrett er Karasjok-saken den store prøvesteinen for samiske rettigheter. Vinner de ikke Karasjok, har de mistet en historisk mulighet til å få eie sine tradisjonelle områder, var omkvedet.

Motstanderne mener at mange andre enn kommunens innbyggere har brukt området og dermed opparbeidet rettigheter. Ikke minst gjelder reindrifta, som flytter mellom innlandet og kysten. Nye eiendomsgrenser gjennom fylket ville splitte finnmarkingene og skape ny urett, heter det.

Vant to ganger før saken ble anket

Lokalbefolkningen krevde eierskap til området fordi de mener de har brukt og i realiteten styrt det gjennom flere hundre år. Staten har aldri hatt innbyggernes aksept for at den eier området, mener de.

Mange har fremstilt saken som en strid mellom staten på den ene siden og samene på den andre, men det er ikke riktig.

Opplesningen av dommen i Karasjok-saken blir fulgt av 41 tilhørere på Karasjok språksenter. Foto: Stian Strøm / NRK

Statens eiendomsrett til Finnmark er for lengst overdratt til alle innbyggerne i fylket. Samer og andre har siden 2006 eid grunnen i fellesskap gjennom selskapet Finnmarkseiendommen (FeFo).

Spørsmålene nå dreier seg om den lokale bruken har vært så omfattende og så eksklusiv for innbyggerne at den gir dem eiendomsrett. Og dessuten: Er det felles eierskapet for hele fylket godt nok ut fra urfolkenes rett til egne landområder, slik det er nedfelt i folkeretten?

Thoralf Henriksen var blant dem som mente Karasjok-saken var helt avgjørende for å anerkjenne samiske rettigheter. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det var FeFo som anket dommen fra Utmarksdomstolen til Høyesterett.

På forhånd hadde lokalbefolkningen vunnet saken i to instanser. Både Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen avgjorde saken i deres favør.

Men begge var splittet, med et knappest mulig flertall.