I dag og i morgen vil stort sett hele landet få en siste smak av sommeren. Det blir nok ikke skyfri himmel, men et høytrykk har lagt seg over landet og sørger for høyere temperaturer.

– De varmeste stedene blir på Østlandet og i Trøndelag, hvor det kan bli temperaturer over 25 grader, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød .

Det blir varmt over hele landet onsdag. Foto: Meteorologisk institutt

Også i Nord-Norge vil man kunne nyte varmen. Granerød forteller at steder i både Nordland og Troms og Finnmark kan se gradestokken vise opp til 23 grader.

Men på Vestlandet kommer ikke varmen alene.

– Det er ikke alle som får nyte så godt av høytrykket. Det er sendt ut farevarsel for styrtregn på Vestlandet fra torsdag ettermiddag. Det varer til fredag, sier Granerød .

Kjøligere fremover

– Det gjenstår å se om dette blir siste smaken av sommeren, sier Granerød .

Så langt prognosene viser ser det ikke ut til at temperaturene vil nærme seg 25 grader igjen.

Men om man liker varme høstdager er ikke håpet ute.

– Vi har i tidligere år sett at det også kan bli 25 grader i september, sier Granerød .

På Vestlandet er det sendt ut farevarsel for styrtregn fra og med torsdag ettermiddag. Foto: Meteorologisk institutt

Men september nærmer seg, og det kan også merkes på været neste uke. Meteorologen forteller at går mot en kjøligere værtype over hele landet.

Men hvor brått høsten kommer vil variere. Østafjells ser ut til å få en forsiktig start på høsten.

– Men det blir nok en noe kjøligere start på høsten i vest og i nord, forklarer Granerød .

Spesiell sommer

Etter hvert som høsten går i gang, legger Norge bak seg en både normal og unormal sommer.

– På Østlandet har de hatt en helt normal sommer, mens i nord har det både vært varmere og våtere enn normalt, sier Tone Huseby, klimavakt på Meteorologisk institutt.

På varme blir faktisk Oslo slått av Tromsø. Den normale sommeren østpå gjorde at de ikke hadde noen dager med temperatur over 30 grader. Lørdag 2. juli viste målestasjonen på Langnes i Tromsø 30,2 grader.

– Det er jo uvanlig at det er høyere makstemperatur i Tromsø enn i Oslo, sier Huseby.

Rundt i Europa har det også vært høyere temperaturer i sommer enn normalt, noe som har ført til en økning av skogbranner.