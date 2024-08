– Nå er det gravemaskiner på stedet som jobber med å fjerne jordmassene, og spylebil som spyler veibanen for å få det trygt å kjøre på, sier han.

Det sier seksjonssjef i Statens vegvesen, Knut Øvervoll, til NRK onsdag morgen. Han har ledet arbeidet med å rydde opp etter jordskredet.

Tirsdag kveld førte store nedbørsmengder til oversvømmelse og jordskred over E8 i Lavangsdalen.

Onsdag formiddag var det meste av massene ryddet bort. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Skredeksperter med drone ble sendt ut tirsdag kveld. Det førte til at arbeidet med å åpne veien måtte avsluttes, og entreprenørene ble evakuert.

Samtidig ble det åpnet for omkjøring for personbiler via en fylkesvei i nabodalen, mens tungtransport ble dirigert via Kvaløyforbindelsen.

Ulykken skjedde på E8 i Lavangsdalen, og omkjøring for personbiler er via Andersdalen.

Arbeider

Klokken fem onsdag morgen var entreprenørene på plass igjen ved rasstedet, og arbeidet med å åpne veien kunne fortsette.

Øvervoll sier til NRK at jordraset ble forårsaket av at nedbør løsnet jordmasser fra fjellsiden over veien.

– Det er snakk om mange hundre kubikk med jordmasser, sier Øvervoll.

Han sier dalområdet har vært rasutsatt, og at det er et langsiktig arbeid på gang for å etablere flere jordvoller for å beskytte hovedferdselsåren inn mot Tromsø.

Mindre nedbør onsdag

Det var regnbyger gjennom hele dagen, som skal ha utløst jordmassene ned langs ei elv.

Vakthavende meteorolog i Troms, Ola Bakke Aashammer, sier til NRK onsdag morgen at vinden har løyet siden tirsdag kveld.

– Vinden er roligere enn i går og det er mindre nedbørsmengder, sier han.

Slik så raset ut da arbeidet med å åpne veien startet onsdag morgen. Foto: Jacob Berg Lofthus / Statens vegvesen

Samtidig vil vinden øke på utover dagen i kyststrøk.

Entreprenørene skal etter planen være ferdig ut på formiddagen onsdag.

– Det er litt vanskelig å si med så mye masse. Det kan bli både før, og etter, klokken ti, sier Knut Øvervoll.