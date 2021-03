1. Etabler en god struktur: Ha daglige rutiner, faste tidspunkt for måltider, skille mellom helg og hverdag, benytt deg av velferdstilbud og sett deg mål for karantetiden.

2. Finn mening med karantenen: Husk at dette er et viktig bidrag som forebygger risiko for sårbare grupper. Du har en viktig operativ betydning for Forsvaret. Når du blir operativ etter karantenetiden, så er målet at du skal være i god fysisk og psykisk form til å gjøre en viktig jobb for Forsvaret. Prøv å tenk ut et prosjekt du kan jobbe med i perioden (for eksempel innøve en drill, lære noe nytt, lese seg opp på noe).

3. Forhold deg til fakta. Prøv å begrense eksponeringen til nyheter, vær kildekritisk (spesielt til sosiale medier) og bruk kilder som FHI, Helsenorge og større nyhetskanaler som NRK. Sjekk gjerne bare nyhetene 1–2 ganger om dagen og ha god «skjerm-hygiene», der du tar gode pauser fra skjermtid underveis. Skru gjerne av varslinger på telefonen.

4. Ikke snu døgnrytmen din og behold faste tider som du står opp og legger deg på gjennom uka. Unngå å sove på dagtid og pass på å få tilstrekkelig dagslys. Temperatur på rommet bør være mellom 16–20 grader. Å stå opp til samme tid hver dag gjennom uka er godt for søvnkvaliteten.

5. Spis variert og sunn mat (f.eks. frukt, grønnsaker, tran-tabletter, etc.) i karanteneperioden. Det er også lurt å unngå et for høyt koffeininntak i perioden og å sørge for god væskebalanse.

6. Hold deg i fysisk aktivitet. Hvis det er mulig, bør du ha daglige turer ut av forlegning, og det er lurt å utarbeide en ukentlig treningsplan med konkrete målsetninger. Det vil være nyttig å gjennomføre styrkeøvelser du kan gjøre uten vekter (bruk av egen kroppsvekt). Personer i isolasjon som ikke har mulighet til å få trent ute, bør ha tilgang på et alternativt treningsopplegg som ivaretar deres behov (for eksempel trene på rommet eller i trappen).

6. Ta kontakt med dine sosiale relasjoner gjennom bruk av sosiale medier som videosamtaler, telefonsamtaler og meldinger. Gjennom sosial kontakt kan følelsene du har normaliseres, og du kan dele måter å takle ting på og stress reduseres. Vær også oppmerksom på at du kan ha behov for noe «alenetid». Er du i karantene på rom med flere andre, kan det være lurt å snakke om dette. Aktiviteter som å høre på musikk og å se film med øreklokker på kan hjelpe deg å koble av.

7. Husk at når du er i en stressende situasjon, er det normalt å oppleve reaksjoner. Slike psykiske reaksjoner kan sees som normale måter å reagere på når man befinner seg i en unormal situasjon. Hjernen er laget for å beskytte oss, og derfor er det vanlig at hjernen vår fokuserer på potensielle trusler. Det kan være viktig å være bevisst på at vi derfor kan ha en tendens til å overdrive sannsynligheten for at noe farlig skjer, og samtidig undervurdere egen mestring.

8. Det kan være nyttig å vite om noen stressmestringsteknikker som du kan bruke hvis du kjenner på økt grad av stress og bekymringer. Slike stressmestringsteknikker (for eksempel «evaluering av egen tenkning», «bekymringstid-teknikken», og «pusteøvelser») finner du i informasjonsbrosjyren til soldater i karantene/isolasjon. Husk også at humor kan være stressreduserende.

Kilde: Forsvaret.no