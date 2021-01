Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har vært veldig stor usikkerhet det siste året. Vi har gått og ventet fra dag til dag og lurt på om vi kanskje kommer oss på jobb, sier Lars-Vegar Berg Pettersen, som er konsertillitsvalgt i Scandic.

I resepsjonen på Scandic i Alta skulle det normalt ha yret med nordlysturister fra hele verden på denne tiden av året. I stedet er det helt stille.

Koronapandemien har ført til at antallet gjester har gått dramatisk ned både her og ved mange andre hoteller i Norge. Det har blitt for mange ansatte med for få oppgaver.

For Scandics del startet dermed den ekstreme slankekuren av staben allerede i sommer. Da kuttet kjeden 700 årsverk, mens 300 årsverk ble permittert.

Nå har de varslet at 300 nye årsverk må vike.

– Vi har ikke fått vite noen ting om hvor kuttene kommer eller hvem som må gå, sier Emil Kruke, tillitsvalgt for resepsjonistene på Scandic Alta.

– Hvorfor nå?

Oppsigelsene kommer til tross for at regjeringen har forlenget bedriftenes muligheter for å permittere folk til 1. juli.

– Jeg forstår at man er nødt til å se på bemanningen fremover, men vi har jo alltid stått fast på at den datoen Scandic bør ha som utgangspunkt, er den datoen permitteringsordningen er slutt, sier Emil Kruke i Alta.

– Og det har vi ikke møtt noen forståelse for. Verken sentralt eller lokalt, sier han.

– Så hvorfor de gjør dette nå, uten å oppgi noen tall eller begrunnelse, det skjønner vi ikke.

Ansatte på Scandic går en usikker fremtid i møte. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Frykter flere løsarbeidere

Konserntillitsvalgt Lars-Vegar Berg Pettersen sier at de ikke har fått noen saklig begrunnelse for hvorfor nedbemanninga kommer nå, all den tid regjeringen har forlenget permitteringsordningen.

– De vil vel kjøre ned bemanninga mest mulig og se hvor lite de kan klarer seg med, sier han.

Emil Kruke frykter at man havner tilbake i et spor med færre faste ansatte.

– Det er så vanskelig å få seg en fast jobb i denne bransjen, og ofte ønsker ledelsen at folk skal gå på sesongkontrakter. Jeg frykter at det er det de prøver på nå. Å si opp folk, for deretter å tilby dem sesongkontrakter, når de trenger dem tilbake, sier han.

– Nødvendige grep

HR-direktør i Scandic, Elin Ekrol, sier at Scandic kun sier opp folk det ikke lenger er behov for. Foto: Scandic

HR-direktør i Scandic, Elin Ekrol, avviser i en e-post påstandene.

– Det medfører ikke riktighet. Scandic står i en alvorlig økonomisk situasjon som følge av pandemien, og gjør nødvendige grep for å berge arbeidsplasser og sikre bærekraftig drift fremover. I reiselivsbransjen vil det alltid være behov for noen sesongansettelser, sier Ekrol.

– Når får de ansatte vite om de blir direkte berørt?

– Dette er en intern prosess og ikke noe jeg ønsker å kommentere ytterligere.

Mange Scandic-ansatte i hele Norge har vært permitterte siden i sommer og tillitsvalgte sier at det tærer på de ansatte å ikke vite hva morgendagen bringer. Her fra Scandic i Alta. Foto: Kai Erik Bull / NRK

I resepsjonen i Alta har Emil Kruke tro på gjestene kommer tilbake om ikke altfor lenge. Men han frykter at da vil ikke hotellet lenger være like godt rustet til å ta imot dem.

– Du har fagfolk både i resepsjonen, på kjøkkenet og på renhold. Når vi mister dem, hva skjer da når besøket på Scandic-hotellene tar seg opp igjen, spør Kruke, som frykter at hotellene vil stå igjen med et dårligere produkt.

– Unngå å si opp folk

Det at Scandic sier opp ansatte i stedet for å holde dem permitterte var tema på Politisk kvarter på NRK tidligere denne uken.

– Vi har en raus permitteringsordning i Norge. Den er nettopp et alternativ til oppsigelser for de bedriftene som er i de kriserammede bransjene, sa SV-leder Audun Lysbakken da.

Han mener at bedriftene som nå får penger i statlig krisestøtte bør unngå å si opp folk.

– Så må de heller gjøre de vurderingene i selskapet når krisen er over, når permitteringsperioden går ut, og se hva som er mulig. Men så lenge de får mye penger av folk sine skattepenger, så er det rimelig å kreve at de velger permitteringer og ikke oppsigelser, mener Lysbakken.

Scandic fikk i underkant av 180 millioner kroner i krisestøtte i fjor, og vil søke om ytterligere flere millioner kroner for å dekke opp faste og varige kostnader.

SV-leder Audun Lysbakken mener bedrifter som får penger i statlig krisestøtte bør unngå å si opp folk. Foto: Terje Bendiksby

Ifølge HR-direktør i Scandic, Elin Ekrol, er nedbemanning er et nødvendig tiltak der det er varig bortfall av arbeidsoppgaver.

– Kompensasjonsordningen dekker ikke lønn til ansatte, og sånn sett så vil ikke nedbemanningen virke inn på behovet for støtte for faste og uunngåelige kostnader.

Scandic får støtte fra Hans Andreas Limi i Frp.

– Alternativet er at bedriftene går konkurs, og det er det ingen av oss som ønsker, sier Limi.

Hans Andreas Limi er finanspolitisk talsperson i Frp. Foto: Siv Sandvik / NRK