Hotelleier har stengt fire av fem hotell og har bare tre ansatte igjen

– Vi kan vel ikke si at vi fikk det vi håpet på.

Det sier Idar Gabrielsen, daglig leder og eier ved Enter Tromsø hotels og apartments. Han er skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett.

I budsjettet ble det foreslått 680 millioner kroner i ekstraordinære tiltak til reiselivsnæringa.

Hotelleieren sier han synes det er lite med tanke på at reiselivsnæringa bidrar med milliarder i skatter og avgifter hvert år.

– Det tallet kan ikke berge næringa over den kneika vi er inne i nå, sier Gabrielsen.

Hele fire av fem av hotellene hans er stengt, og 77 av 80 ansatte er permittert.

Det er tomt i hotellresepsjonen, og nesten alle ansatte er permittert. Foto: Skjermdump / NRK

– Vi er frustrerte over at alle tiltak og forsøk på å hjelpe oss er så kortsiktige, sier Gabrielsen.

Han mener kortsiktige tiltak gjør det umulig å planlegge.

– Det som skjer da er at man er nødt til å nedskalere og permittere og si opp ansatte, og legge reiselivsaktiviteten på et minimum, sier han.

Hotelleieren har flere eksempel på tiltak som er for kortsiktig.

– Lønnstilskuddet er et godt eksempel. Da gikk de ut og sa at tilskudd fra juni til oktober, og så ender det med at det bare gjelder for juli og august. Så må vi permittere på nytt og starte en ny periode hvor vi må betale for folk som er permittert.

– Et annet eksempel er kompensasjonsordningen, som man brukte lang tid på å få opp og gå. Mange folk jobbet hardt for å få dette i sving, regnskapskontorer og revisorer setter seg inn i ordningen, så stoppes bare tiltaket.

Mange arbeidsplasser

Tall fra NHO reiseliv viser at det var over 17 000 ansatte i reiselivet i Nord-Norge i 2019. Omsetninga samme året var på 20,5 milliard.

Beregninger fra konsulentselskapet Menon Economics viser at landsdelen kan miste opptil 4500 ansatte bare i år.

Karin Eriksen er fylkesråd for næring og miljø (Sp) i Troms og Finnmark. Hun er bekymret for om regjeringa tar krisen reiselivet står i på alvor.

– Jeg krever sterkere medisin fra regjeringa. Vi har ventet på statsbudsjettet og vi har også ventet i dagene etter budsjettet for å høre hvilke tiltak regjeringa vil komme med, sier hun.

Karin Eriksen, fylkesråd for næring og miljø (Sp) i Troms og Finnmark. Foto: Skjermdump / NRK

–Denne krisen vil vare langt ut i 2021 og muligens 2022. Så vi trenger forutsigbarhet for bransjen på hvilke tiltak som blir gjort, sier fylkesråden.

– Jeg krever at man må redusere moms og flyseteavgiften. Den må ikke tilbakeføres fra januar. Vi er nødt til å ha noe som gjør noe med likviditetsutfordringene som ei kompensasjonsordning, vi er nødt til å ha lengre løpetid på kriselån, sier Eriksen.