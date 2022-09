Homofile Andreas ble utsatt for vold med paraply – mann dømt til fengsel

Det var i januar at Andreas Østerøy (26) reiste til Tromsø for å besøke en venn. Sammen skulle de ha en hyggelig kveld på byen.

Etter hvert Østerøy skulle en tur på Narvesen for å handle.

– Da hørte jeg to gutter bak meg si at jeg var «ultragay», fortalte han til NRK.

For mange er 26-åringen et kjent fjes fra diverse realityserier, deriblant «Ex on the Beach».

Østerøy forteller at kompisen til tiltalte på et tidspunkt hisset seg opp. Da går tiltalte mellom de to for å roe ned situasjonen. Men så snur det igjen.

– Plutselig kjenner jeg at han (tiltalte, journ.anm.) stikker meg opp i rumpa med en paraply. Så sier han «du liker vel det, du».

– Han sa også at jeg kom til å «brenne i helvete» fordi jeg er homofil og kristen, sa Østerøy.

45 dagers ubetinget fengsel

I forrige uke gikk rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø.

En mann i 20-årene var tiltalt for å øvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket han fysisk.

Den tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Hans forsvarer la ned påstand om frifinnelse.

Den tiltalte mannens forsvarer fortalte til NRK at tiltalte har forsøkt å beklage hendelsen til Østerøy i etterkant.

Mannen kjenner seg ikke igjen i historien slik den blir fortalt.

Bistandsadvokaten nedla påstand om at fornærmede blir tilkjent oppreisningserstatning etter rettens skjønn.

Nå er den tiltalte dømt til 45 dager ubetinget fengsel og til å betale saksomkostninger.

Dommen var enstemmig.

NRK har vært i kontakt med den tiltaltes forsvarer, men har ikke fått svar.

– Motivert av fornærmedes legning

I dommen kommer det frem at legningen til Andreas ble sentralt:

«Paraply-krenkelsen isolert sett ville ikke kvalifisert til en grov kroppskrenkelse. Det som eventuelt gjør den grov er at den er motivert av fornærmedes seksuelle orientering..».

Retten var ikke i tvil om at tiltaltes gjerning var motivert av fornærmedes legning, skriver de i dommen.

Og i straffeutmålingen skriver de blant annet:

«Volden ble utøvd i det offentlige rom og var motivert av fornærmedes legning. Denne typen hatkriminalitet bør slås hardt ned på. Hensynet til å unngå at homofile skal frykte å bevege seg i det offentlige rom, taler for en streng straff. Det vises også til at kroppskrenkelsen var uprovosert.»

Tre vitner forklarte seg i retten, i tillegg til Andreas.