Til tross for rekordhøyt antall forhåndsstemmer, var det noen som rett og slett ikke kom seg til valglokalet.

En av disse er Hild Margrete Thoresen fra Tromsø. Hun er 97 år, og bor i en omsorgsbolig.

Hun elsker nyheter og har fulgt tett med på valget. Hun gledet seg til valgdagen, for det har alltid vært en festdag for henne. Slik ble det ikke.

– Hun føler seg utestengt fra samfunnet. Dette ble en nedtur i livet, sier svigersønnen Arild Elvestad.

Arild Elvestad er fortvilet på vegne av sin svigermor. Foto: privat

Føler seg verdiløs

Elvestad har sett gråten i øynene hennes. I fortvilelse la han ut et innlegg på Nordnorsk debatt der han beskriver det som en tragedie.

«Så nå sitter svigermor der og føler seg innelukket, bortgjemt og avglemt, og at hun ikke teller med i livet eller samfunnet lenger», skriver han.

NRK har fått bekreftet at det er greit for Hild Margrete Thoresen at vi forteller hennes historie. Både hun og familien håper det hjelper at de forteller, slik at ingen opplever det samme ved senere valg.

– Hun hadde gledet seg til å stemme. Nå føler hun seg verdiløs, og er dypt ulykkelig, sier Elvestad.

Informasjon på nett

Hjemme hos Thoresen bistår hjemmetjenesten henne med daglige gjøremål og omsorg.

I denne situasjonen har det ikke vært mulig for pårørende, ambulansepersonell eller andre å bære henne til valglokalet.

Derfor etterlyser familien kommunens ansvar for å sikre at alle som vil stemme, får det.

På Tromsø kommunes hjemmeside finnes det informasjon om at du kan stemme hjemmefra hvis du på grunn av sykdom ikke kan møte i valglokalet. Da må du ringe et nummer, og stemme før 10. september.

Men 97 år gamle Thoresen er ikke på internett. Kommunen sier de også har hatt helsider i lokalavisen Nordlys hver uke, hatt innlegg på Facebook og sendt ut informasjon til institusjoner i kommunen.

Men valgansvarlig Malene Uvsløkk sier det er vanskelig å nå ut til alle ansatte, fordi de jobber variert turnus.

Kommunen hadde også håpet å nå ut om så til pårørende som kan bistå.

– Men det er klart, det er trasig at noen som ønsker å stemme, ikke får mulighet. Vi klarer ikke å nå ut til alle uansett, sier Uvsløkk.

Bente Lund Jacobsen er oppnevnt Eldreombud i Norge. Hun tror de vil få flere henvendelser av denne typen den nærmeste tiden. Foto: SOLVEIG NYHUS AKSNES / NRK

Fryktet utvikling

– Dette er noe vi har fryktet, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

I Norge har man rett på å stemme hjemme også, og det er det enkelte som har fått anledning til. Men får du ikke informasjon, så er det selvfølgelig utfordrende, sier Lund Jacobsen.

– Vi frykter jo at kommunene blir så digitale at enkelte eldre faller utenfor, rett og slett, sier eldreombudet.

Det er 480.000 over 60 år i Norge. Det er ikke alle som er digitale.

– Vi kan ikke bli så ensporet at vi glemmer denne gruppen som ikke kommer til å bli digitale, sier Lund Jacobsen.

Svigersønn Arild Elvestad mener dette er en sprekk i demokratiets raushet.

– Jeg blir så lei meg på Hild Margretes vegne, både jeg og kona mi. Vi ser at hun tar det hardt, sier han.

– Hun er jo oppegående og klar i hodet. Dette har gått veldig inn på henne.