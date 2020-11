Hevder sparket kommunal leder loddet ut fridager og rappet snøfreser

Inkompetanse. Økonomisk mislighold. Manglende forståelse for egen habilitet. Og på toppen av alt skal mellomlederen ha rappet til seg en snøfreser.

Beskyldningene var mange da Tromsø kommunes advokat, Hege Marie Marhaug, holdt sitt innledningsforedrag i Nord-Troms tingrett.

Den oppsagte kommunale mellomlederen har saksøkt Tromsø kommune, og krever jobben sin tilbake. Saken er berammet til ikke mindre en fire uker. Over 50 vitner skal i Nord-Troms tingrett i boksen – og skal man tro den tidligere mellomlederens forsvarer, Edvard Bakke, inkluderer dette noen gode vitner.

LANG SAK: Dramaet i Nord-Troms tingrett, med blant andre advokat Edvard Bakke på rollelisten, skal vare i fire uker. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Klappjakt på syndebukker

Bakke mener nemlig det aldri ville blitt verken avskjedigelse eller rettssak om det ikke var for den mye omtalte millionunderslagssaken i den kommunale avdelingen Dreis. Det var her ballen begynte å rulle, og det var her Bakke mener klappjakten på syndebukker startet.

Nå varsler Bakke at han vil føre vitner som kan si ett og annet om at lederne i Tromsø kommune egentlig hadde andre hensikter med sparkingen.

– Kommunen satte aldri selv i gang undersøkelser om enhetsledere kan ha hatt egeninteresse av sparkingen, sa Bakke i sitt innledningsforedrag mandag.

På spørsmål fra NRK om han mener de kan ha hatt nettopp det, altså egeninteresse, svarer han slik:

– Det mener vi. Og det mener vi at vi kommer til å belyse under parts- og vitneforklaringene.

– Hva slags egeninteresser mener du de skal ha hatt?

– Det blir ikke riktig å kommentere det nå, svarer Bakke.

– Dreis ikke avgjørende

Det var allerede kaos i økonomien i Tromsø da Dreis-saken sprakk i fjor sommer. Kommunens advokat, Hege Marie Marhaug, er enig med Bakke i at saken fikk ballen til å rulle – men der stopper enigheten.

– Dreis var den utløsende faktoren til at man satt i gang undersøkelser, men kommunen mener at det ikke betyr at man ikke ville vært her i retten i dag om det ikke var for Dreis. Man ville kommet hit uansett, sier hun til NRK.

Om Bakkes påstand om at ledere i kommunen skal ha hatt egeninteresse av sparkingen, svarer Marhaug slik:

– Det et spørsmål man vil få belyst i vitneførselen senere i saken, så det vil jeg ikke kommentere nå, sier hun.

– Kompetent leder

Økonomien i Tromsø har i mange år vært preget av kaos. Foto: Bernt Olsen/NRK / Bernt Olsen

Advokat Bakke brukte tid av sitt innledningsforedrag på å tegne et bilde av en godt ansett leder med høy tillit og betydelig ansvar.

Han påpekte at så et halvt år før sparkingen laget mannen «som de mener er så lite ryddig» et forslag til omstrukturering som kommunen mener var et godt stykke arbeid

Dette er bare et lite bilde på det ansvaret og de tilbakemeldingene han har fått opp gjennom flere år som leder, sier han til NRK.

– Faktum er at han har ledet en rekke prosjekter som kommunen har dratt nytte av, ikke bare innenfor hans enhet og hans seksjoner, men også for kommunen som sådan, sier Bakke.

– Han har vært en mann som har fått tildelt oppgaver med sikte på bedre organisering, bedre strukturer og bedre prosesser. Det er oppsiktsvekkende at man nå snur det mot ham og sier han har utvist manglende forståelse for det samme.

– Loddet ut fridager

Men kommunen, derimot, har blant annet ei oppfatning av en mellomleder som har manglet kontroll på økonomien. Som har vært inhabil i ansettelse og lønnsjustering av familien. Her er hans bror i fokus.

– Måten han har håndtert denne relasjonen er problematisk, sier advokat Hege Marie Marhaug.

Mannen har også overfor ansatte loddet ut fridager. De betalte 50 kroner for et lodd, og kunne vinne en fridag. Dette er ifølge advokat Bakke i tråd med kommunens egen praksis – noe Marhaug avviser.

– Vi har registrert at de mener det er greit å lodde ut fridager, men jeg kan ikke se at dette er praksis andre steder i kommunen. De ansattes arbeidstid er et gode for kommunen og innbyggerne. Dette er fellesskapets midler.

I høst forsøkte partene å unngå rettssak ved å mekle seg til et forlik. Der fikk mannen tilbud om 600.000 kroner i oppreisning og ei rådgiverstilling som er dårligere betalt enn jobben han hadde.

Dette avviste han, og krever i stedet avskjedigelsen gjort ugyldig.

