– Dette er jo helt fantastisk, sier Einar Niemi. På tomta hans i Høyvik utenfor Vadsø flagrer det i svart, hvitt og rødt.

Han har aldri sett maken i sitt 80-årige liv. Sommerfuglen admiral hører egentlig hjemme ved Middelhavet, men denne uka var Niemis hage i Vadsø full av dem.

Det skjer etter at Finnmark hadde den varmeste augustmåneden som noen gang er målt. Temperaturen lå hele 4,7 grader over normalen.

På bildet kan du se 12 av de minst 32 admiralene som sugde nektar av reinfann i Høyvik i Vadsø onsdag denne uka. Foto: Knut-Sverre Horn

Einar Niemi er glad i naturen, og har vært en seig fjellvandrer og ivrig sportsfisker. Men admiralen har han aldri lagt merke til – før i år.

– De første kom vel i slutten av juli, og så har det blitt stadig flere, sier Niemi.

Vi teller over svermen i hagen hans en, to og tre ganger – det er knapt til å tro: Minst 32 individer av admiral samtidig. Det er ny Finnmarks-rekord med en solid margin.

Einar Niemi har kost seg med sommerfuglinvasjonen i flere uker. Foto: Knut-Sverre Horn

Solid rekordnotering

Admiralen overvintrer ikke i Norge, men ses her i landet hvert år – mest i sør.

Til Finnmark har de normalt kommet helt tilfeldig og enkeltvis, ifølge registreringene på artsobservasjoner.no. I august ble det for første gang registrert tre admiraler sammen; det var i Nordkapp. Hammerfest slo til med åtte individer mandag 2. september.

Men den rekorden sto altså bare et par dager.

Rundt husveggene til Einar Niemi er noen kvadratmeter jord tett bevokst med blomsten reinfann. Den dufter ikke spesielt godt i en menneskenese, men er akkurat det sommerfuglene trenger for en fest i disse dager.

Admiralen kan ha et vingespenn på opptil 72 millimeter, og er en riktig storing i norsk sammenheng. Foto: Knut-Sverre Horn

Trekksommerfugler

Noen kilometer vest for huset til Niemi finner NRK en ny klynge med reinfann – og 25 nye admiraler.

Med slike ansamlinger er det ikke helt utenkelig at det dreier seg om tusener på trekk, sier Jan Erik Røer. Biologen jobber til daglig i Birdlife Norge og er administrator for gruppa Sommerfugler i Norge på Facebook.

For det dreier seg nemlig om et regulært trekk, omtrent slik som trekkfuglene driver med.

– I Sør-Norge, særlig langs kysten, pleier det å komme inn litt admiraler sånn i månedsskiftet mai – juni. De legger egg, og da får vi en ny generasjon som klekkes fra slutten av juli og utover, og som flyr videre.

Jan Erik Røer gleder seg over sommerfuglinvasjoner sørfra, men håper det ikke blir normalen i et nytt klima.

Hjemme på Nesodden har Røer sett fint lite til admiralene i år. Etter et begredelig væromslag 3. juni var det for vått og kaldt til at sommerfuglene kunne trives og yngle.

Dermed er det neppe sørnorske admiraler som har kommet nordover i denne sommeren. Røer har mer tro på at de kom fra sørøst, via Bottenviken.

Trenger gode vinder

Admiralene dør hvis de prøver å overvintre i Norge, men gjengen i Finnmark er likevel ikke på noe selvmordsoppdrag, forsikrer Røer: De snur sørover igjen.

I fjor var det mye admiraler i Nordland, og deretter et tydelig trekk sørover langs kysten av Sørvestlandet ut i oktober.

Men de er avhengig av gode vinder for å lykkes med ferden til Middelhavet.

– Det er ikke bare for en sommerfugl å fly 3000–4000 kilometer.

Blant admiralene i Kiby utenfor Vadsø kunne NRK også registrere to tistelsommerfugler.

Tistelsommerfuglen fra Atlasfjellene i Marokko er også på besøk i Finnmark. Foto: Knut-Sverre Horn

Den arten holder til i Atlasfjellene i Marokko om vinteren, og har et enda mer ekstremt trekk nordover, med flere generasjoner i løpet av sommeren.

Gladsak eller trist klimasak?

I tillegg til admiralen og tistelsommerfuglen er det flere sørlige sommerfugler som er registrert i Finnmark i sommer. Mauresvermer, sørgekåpe og svalestjert er blant dem.

Spørsmålet er om strømmen av flagrende skjønnheter er en gladsak for naturelskere – eller tvert imot en trist klimasak.

Jan Erik Røer fanger sommerfugler systematisk, og opplever at enkelte arter har gått fra å være ekstremt sjeldne til å etablere seg i Norge på få år.

Klimaendringene har allerede ført til at admiralen kan overvintre i England. Det fastslo forskerne i 2010.

– Det hadde vært ønskelig at det ikke var masse tistelsommerfugler og admiraler i Nord-Norge hvert år. At dette var et unikt år å glede seg over, sier Røer.

Admiralen trenger nektar i magen og gode vinder i ryggen for å klare turen sørover til Middelhavet, der den overvintrer. Foto: Knut-Sverre Horn

– I Nord-Norge er det noen unike polare sommerfugler som har veldig begrenset utbredelse. Får du disse sørlige sommerfuglene i stedet, er det et tegn i tiden: Et varsel om at mange av de andre forsvinner, for de er jo spesialister i det nordlige klimaet, sier Røer.

– Det er jo meningen at de skal være der, og at man skal ha en sånn type eksklusiv fauna i Arktis.

Røer gjør en sammenligning:

– Det er jo fint med palmer, men de er vel kanskje finest der de skal være?

Admiralen er glad i varmen, men den overlever ikke vinteren i Norge. Foto: Knut-Sverre Horn

PS: Det er ikke alltid like hyggelig når Finnmark blir invadert av sommerfugler. Den vesle fjellbjørkemåleren har larver som har drept bjørkeskog i stort omfang og endret økosystemet.